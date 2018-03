Praha - Při opravě pražských ulic Husitská a Zenklova se změní postup jejich rekonstrukce. Hlavní město bude s firmami jednat také o prodloužení pracovní doby dělníků. ČTK to dnes řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Magistrát odloží i opravy některých dalších komunikací a u jiných změní harmonogram tak, aby se práce nekryly. Oprava Husitské na Žižkově v pondělí způsobila dopravní kolaps zejména v Seifertově ulici a jejím okolí.

V Husitské a Zenklově ulici se postup prací upraví tak, že dělníci přednostně zrekonstruují vozovky a jejich odvodnění, a teprve potom budou opravovat chodníky. Práce totiž obvykle postupují tak, že se dělá oboje najednou. "Takto se bude postupovat na všech místech, kde to bude možné," řekl Dolínek.

Město se bude snažit prodloužit pracovní dobu dělníků. Podle Dolínka s tím stavební firmy, které práce provádějí, nemají problém. Například hlučné bourací práce mohou dělat pouze dvě hodiny v kuse. "Požádal jsem Prahu 3, aby projednala s obyvateli, zda by souhlasili s tím, že by se pracovní doba prodloužila," řekl Dolínek. Pokud by se tak stalo, jednalo by se prý o práce, které nejsou příliš hlučné. "Rozhodně by se tam do deseti večer nebagrovalo," řekl Dolínek.

Odložena bude také oprava Trojské ulice, která měla začít o víkendu, a rekonstrukce Štěrboholské radiály. "Ta bude řešena letos v rámci běžné údržby," řekl Dolínek. Magistrát vyzve jednotlivé radnice, aby společně s městem a dalšími dotčenými orgány lépe koordinovaly práce v rámci běžné údržby, aby se nestalo, že oprava děr v silnici zablokuje dopravu v okolí významné komunikace, která je rekonstruována.

Dopravní kolaps nastal v pondělí zejména v Seifertově ulici a jejím okolí. Problémy měli řidiči i MHD. Rekonstrukce je rozdělena na tři etapy, v první z nich stavbaři pracují mezi křižovatkami s Trocnovskou ulicí a Orebitskou ulicí. Do opravovaného úseku mohou pouze chodci.