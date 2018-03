Brno - Tři děti zemřely v noci na dnešek při požáru rodinného domku v Oleksovicích na Znojemsku, řekli ČTK mluvčí hasičů a záchranné služby. Čtyři dospělí jsou zranění. Dětem bylo od jednoho roku do devíti let, ročníky 2009, 2014 a 2017.

U požáru ve starším rodinném domu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči přibližně od 04:00. Plameny zlikvidovali po více než dvou hodinách. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky požár kompletně zničil jednu místnost, ve které byly děti. Kouř a sálavé teplo poškodily další místnosti včetně chodby.

Na místě byli jako první dobrovolní hasiči, řekl ČTK starosta Oleksovic Zdeněk Koukal. "Za jejich zásah jim patří dík," uvedl starosta.

Dospělí s výjimkou invalidní nejstarší obyvatelky domu už byli venku. Hasiči pak vynesli ze zakouřeného objektu děti a seniorku. Dvě z dětí se záchranáři ještě pokoušeli resuscitovat, ale bez úspěchu.

"Čtyři dospělé jsme rozvezli do zdravotnických zařízení. Zasahovala tam i letecká záchranná služba. Ženu staršího věku jsme přepravili vrtulníkem na urgentní příjem do Brna. Další tři dospělé jsme vezli do znojemské nemocnice," uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Žena převezená do Brna se podle mluvčího Fakultní nemocnice Pavla Žáry nadýchala zplodin, ale byla mimo ohrožení života. Teď je stabilizovaná a byla převezena na interní lůžko, uvedl Žára.

Na místě neštěstí pracují vyšetřovatelé. Příčinu požáru zatím neurčili, uvedla mluvčí znojemské policie Lenka Drahokoupilová. Podle ní přijel na místo specialista na elektroinstalaci, který místo ohledá a zajistí stopy. Není však jasné, zda už dnes bude vědět, co bylo příčinou požáru.

Vícegenerační rodina měla domek pronajatý, pocházela odjinud. Podle starosty rodina v Oleksovicích žila asi dva roky. Podle informací ČTK šlo o ženu s dětmi a partnerem plus její matku a babičku. Starosta nyní jedná s charitou o hmotné pomoci.