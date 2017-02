Monínec (Příbramsko) - Při středečním pádu pětiletého chlapce z lanovky v lyžařském areálu Monínec na Příbramsku byla u nástupiště obsluha, řekl dnes ČTK provozovatel Jaroslav Krejčí. Na nasedání lyžařů podle něj dohlíželi tři pracovníci. Reagoval tak na informace médií, že na nástupišti chyběl personál. Chlapec jel na sedačkové lanovce v doprovodu své matky. Po pádu ze zhruba osmimetrové výšky do hlubokého sněhu utrpěl vážné zranění. Případem se dál zabývají policisté a Drážní inspekce.

"Prozatím jsme to ještě právně nekvalifikovali, shromažďujeme veškeré materiály, už jsme prvotně vyslechli nějaké svědky, ozvali se nám i další. Je to zatím ve fázi prověřování," řekla dnes ČTK policejní mluvčí Eva Stulíková. Krejčí popřel informaci, že by vyšetřovatelům mohl pomoci záznam z videokamer. "Tam je kamera nahoře, která snímá příjezd, ale na nástupu žádná kamera nikdy nebyla," uvedl.

Chlapec byl po pádu při vědomí, záchranáři ho s podezřením na vnitřní poranění v oblasti břicha přepravili do pražské motolské nemocnice. V jakém je nyní stavu, není známo. "Jedná se o dítě a my nemáme souhlas rodičů, tak se k tomu nemůžeme nijak vyjádřit," řekla mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková.

Český rozhlas Radiožurnál přinesl vyjádření svědka, podle nějž u lanovky nebyla obsluha, když se ženě s dítětem nepodařilo správně nasednout. "Jednou rukou se držela za hranu sedačky, druhou držela dítě. Byla tam opřená na půl zadku nebo zády," uvedl svědek. Lidé údajně křičeli na personál, ať lanovku zastaví. "Ale obsluha na nástupišti evidentně nebyla přítomna, byla asi zalezlá někde v boudě," dodal svědek.

Krejčí uvedl, že část personálu byla skutečně v boudě, ale je to podle něj standardní situace, protože je odtud na nástupiště vidět a zároveň lze z boudy lanovku zastavit. Podle Krejčího byli v době nehody ve spodní stanici tři pracovníci. "Jeden byl vzadu mezi klapkami, které pouští lidi na pás, a turnikety. Druhý byl v boudě, odkud vidí přímo na nástup, a třetí byl také v boudě, to je záchranář, který má okno nahoru a vidí na druhý sloup, jestli se něco neděje na výjezdu," uvedl Krejčí. Pracovníci podle něj tvrdí, že žena s dítětem ze spodní stanice odjela se zaklapnutou bezpečnostní bránou. "Jestli to bylo špatně zaklapnuté a pak to otevřeli, nevím. Nechci spekulovat," řekl Krejčí.

Lanovka byla podle svědectví pro Radiožurnál asi po půl minutě zastavena, pak se rozjela opět nahoru. Žena dítě údajně držela asi 600 metrů, pak ho neudržela a chlapec spadl.