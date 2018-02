Teherán - Při nehodě íránského dopravního letadla zahynulo v neděli všech 65 lidí na palubě. Uvedl to mluvčí letecké společnosti Iran Aseman Airlines, jejíž letadlo se za mlhy zřítilo v horách na jihozápadě země. Příčinu nehody zatím úřady zjišťují. Rodinám obětí již vyjádřili soustrast nejvyšší vůdci země. Záchranné týmy kvůli nepříznivému počasí večer přerušily pátrání po tělech obětí a troskách letounu ve špatně přístupných zasněžených horách.

Stroj ATR-72 letící na vnitrostátní lince mířil z metropole Teheránu do města Jásúdž na jihozápadě Íránu. Podle íránských médii zmizel z radarů zhruba 50 minut po startu z mezinárodního letiště Mehrábád v Teheránu. Letadlo podle médií narazilo do hory Dinar v pohoří Zagros, asi 22 kilometrů od města Jásúdž. Okolí nehody prohledávají záchranářské týmy a oddíly íránského Červeného půlměsíce.

Soustrast příbuzným obětí již vyjádřili i nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí a prezident Hasan Rúhání. Zatímco Chameneí vyzval íránské duchovní instituce, aby se snažily "zahojit žal rodin a příbuzných obětí", prezident přislíbil zajistit podrobné vyšetření nehody a přijetí opatření, která by podobným haváriím v budoucnu předešla.

Soustrast dali najevo i někteří zahraniční představitelé, například německá kancléřka Angela Merkelová.

Letoun havaroval za velmi obtížných letových podmínek - kromě husté mlhy se posádka musela vypořádat také se silným větrem. Počasí komplikuje také práci záchranářů, kteří byli podle agentury AFP nuceni večer přerušit pátrání především kvůli silnému větru a sněžení.

Polosoukromá společnost Iran Aseman Airlines je třetí největší íránskou aerolinkou co do počtu vlastněných letadel. Zajišťuje především vnitrostátní dopravu, ale i některé mezinárodní lety. Podle agentury DPA přidala nedávno Evropská komise firmu Iran Aseman Airlines kvůli stavu jejích letadel na černou listinu aerolinek, které do zemí EU létat nesmějí.

Aerolinky Aseman mají na svém kontě již dvě havárie svých letadel. V roce 1994 se poblíž íránského města Natanz zřítil stroj F-28 s 66 lidmi na palubě a v srpnu 2008 pak letadlo Boing 737 s 74 lidmi na palubě havaroval v Kyrgyzstánu. V obou případech neštěstí nikdo nepřežil.

Na technickém stavu íránských dopravních letadel se podepsaly dlouholeté mezinárodní sankce, k leteckým nehodám tak v Íránu podle agentury AP dochází pravidelně. Stroje ART-72, který se zřítil, byl vyroben v roce 1993.