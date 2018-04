Náměšť n.O. (Třebíčsko) - Zakázku na nákup 12 nových víceúčelových vrtulníků zadá ministerstvo obrany bez veřejné soutěže. Osloví minimálně tři uchazeče. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) to řekla novinářům při návštěvě letecké základny v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Uvedla, že si přijela ověřit specifikaci nových strojů, které armáda požaduje.

Víceúčelové stroje mají nahradit bojové vrtulníky Mi-24. Česká vláda v minulosti oslovila americkou a italskou vládu. Americká vláda nabídla vrtulníky UH-1Y od firmy Bell, italská stroje AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo. Ministryně zopakovala, že žádná z nabídek české straně nevyhovovala. "V tuto chvíli jsem rozhodla o tom, že už žádný marketingový průzkum dělat nebudeme. Dva roky stačilo, nechci utrácet nadále lidské zdroje, ani čas, ani peníze lidí, kteří se na tom podíleli," řekla.

Jaké dodavatele ministerstvo osloví, nechtěla komentovat. Zveřejní je až při zadání zakázky. Podklady pro ni se v tuto chvíli dokončují. "Pokud se mají dělat velké akvizice, které stojí miliardy, nebudu zadávat něco, o čem se domnívám, že je lichá informace, nebo mi není sdělováno úplně dle pravdy," řekla po prohlídce vrtulníků v Náměšti Šlechtová. Prověřila si při ní poslední verzi specifikace, kterou armáda ministerstvu poskytla. "Jsou tam věci, které chci doladit, než bude zpracovaná zadávací dokumentace," uvedla Šlechtová.

Ministryni zajímala hmotnost vrtulníků, vnitřní rozměry i počty lidí, které mohou přepravovat. Jsou to podle ní klíčové parametry, které odrážejí požadavek víceúčelovosti a na jejichž základě bude výběrové řízení v létě vyhlášeno. "Koho budeme oslovovat, sdělím v okamžiku, kdy budeme zadávat, to je za několik měsíců," řekla Šlechtová.

Vedení ministerstva a armády se přely o to, zda vojáci měli reálné požadavky na nakupované vrtulníky. Šlechtová v minulosti uvedla, že si nemyslí, že česká armáda potřebuje něco, co ani není na trhu. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář opakovaně odmítl, že by armáda chtěla "science fiction" nebo že si vojáci něco "vymýšlejí". Novinářům dříve řekl, že na počátku byly požadavky napsány tak, aby armáda získala vrtulník, který bude moct využívat dalších 20 až 30 let. Na základě získaných informací, které obraně poslali zájemci o zakázku, pak podle něj vojáci dospěli k závěru, že některé věci musejí být přehodnoceny.

Nové vrtulníky mají zajišťovat přepravu vojáků, přímou podporu pozemních sil, průzkumu, zdravotnický odsun nebo úkoly ve prospěch integrovaného záchranného systému. Ministerstvo chce koupit stroje i jejich výstroj a vybavení, včetně výzbroje a munice. Součástí zakázky bude logistická a servisní podpora po dobu celého životního cyklu a výcvik leteckého personálu.