Nové Město (Hradecko) - V Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku dnes před 13:00 havaroval plně obsazený autobus s dětmi ve věku osm až devět let. Narazil do kruhového objezdu. Lehce bylo zraněno osm dětí, dvě učitelky a řidič. Záchranáři zraněné převezli do nemocnice. ČTK to řekly mluvčí hasičů Martina Götzová a policie Iva Kormošová.

Autobus narazil do kruhového objezdu na silnici první třídy číslo 11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Jel ve směru od Chlumce nad Cidlinou na Hradec Králové. Policie nevylučuje, že příčinou nehody mohla být náhlá zdravotní indispozice řidiče. Alkohol u řidiče policie vyloučila dechovou zkouškou.

Hasiči na místo nehody poslali z Hradce Králové evakuační autobus pro odvoz dětí. Část dětí z havarovaného autobusu po nehodě přestoupila do druhého autobusu, který vezl další skupinu dětí. Provoz na silnici nehoda neomezila.

Další okolnosti nehody policie vyšetřuje.