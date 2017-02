Jeruzalém - Izraelská policie dnes na palestinském Západním břehu Jordánu zahájila evakuaci židovské osady Amona. Osadu, ve které žije asi 300 lidí, se odpůrci evakuace snažili bránit. Při střetech bylo 24 policistů lehce zraněno, 13 lidí bylo zadrženo, uvedl deník The Times of Israel. Nejvyšší soud v roce 2014 nařídil demolici, protože osada byla postavena nelegálně, na soukromých palestinských pozemcích. Jako konečné datum pro vyklizení soud stanovil 8. únor.

Osadníci a jejich příznivci zapálili pneumatiky a na příjezdové cesty naházeli kameny. Protestující házeli kamením i na policisty, kteří přišli neozbrojení. Odpůrci evakuace už dříve oznámili, že hodlají protestovat. Někteří z obyvatel se uzamkli v domech, jiní se připoutali k těžkým předmětům, další nalili olej na silnici, po které postupovala policie. Několik rodin s malými dětmi z osady odešlo dobrovolně ještě před zahájením evakuace.

Podle policejního mluvčího Mickyho Rosenfelda asi 3000 policistů postupovalo opatrně a pomalu, nehodlají však dopustit, aby toho odpůrci evakuace zneužili. Večer policie oznámila, že zatím evakuovala 30 domů a z oblasti se jí podařilo dostat na 400 protestujících.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v souvislosti s dnešním děním oznámil vznik nové osady na Západním břehu, která by měla nahradit vyklízenou Amonu. Půjde údajně o vůbec první novou osadu v oblasti za posledních 25 let. Úřad premiéra uvedl, že Netanjahu již instruoval speciální tým, aby se poohlédl po nejvhodnější lokalitě. Podle televize Channel 2 by osada měla vzniknout do měsíce a půl.

Amona patří k největším ze zhruba sta osad, které jsou nelegální i z pohledu izraelského práva. Podle mezinárodních zákonů jsou ale nelegální všechny, protože jsou postavené na okupovaném území.

Pravicový politik Naftali Bennett, který stojí v čele sionistické strany Židovský domov, dnes v parlamentu řekl, že po ztrátě Amony bude následovat anexe celého Západního břehu. Občany Amony označil za hrdiny a slíbil, že parlament brzy schválí zákon, který povolí zábor palestinské půdy a ukončí podle něj právní vykořenění osad. Západní břeh Jordánu je místo historických židovských území Samaří a Judea. Osadníci i většina členů současné vlády jsou přesvědčeni, že Židé na ně mají historické právo.

Izraelský vrchní rabín David Lau vyzval obyvatele Amony, aby se vyvarovali násilí. "Evakuace těch rodin vyvolává žal a velkou bolest. Právo je ale třeba respektovat a proti nikomu nelze použít násilí, a už vůbec ne proti bezpečnostním složkám, které pro blaho Izraele pracují ve dne i v noci," řekl Lau.

Osada Amona vznikla v 90. letech na kopci, pod nímž jsou palestinské vesnice. V roce 2006, rovněž 1. února, izraelská policie v osadě zbourala devět domů. I tehdy se odehrály násilné střety mezi osadníky a jejich stoupenci na straně jedné, a policisty a vojáky na straně druhé. Již tehdy se osada stala symbolem vzdoru osadníků.

V současné izraelské koaliční vládě je mnoho příznivců osad. Navrhli zákon, o němž mluvil Bennett a jenž má umožnit nepovolené osady zlegalizovat. Pokud bude schválen, nebude použit retroaktivně, takže na Amonu se už vztahovat nemůže. Zákon počítá s tím, že osadníci budou moci využívat palestinské pozemky, i když je nebudou moci vlastnit. Palestincům, kteří prokážou vlastnictví, bude nabídnuta kompenzace. Poslední slovo k zákonu bude mít nejvyšší soud.