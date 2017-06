Praha - Při dopravní nehodě mezi obcemi Spálené Poříčí a Struhaře na Plzeňsku zemřel v noci na dnešek muž, další tři byli zraněni. Srážku s nákladním autem nepřežil nedaleko Provodína na Českolipsku sedmapadesátiletý motocyklista. Sedmadvacetiletý muž zemřel dnes časně ráno na dálnici D46 u Olšan na Prostějovksu. Byl sražen dodávkou. Dalšího chodce usmrtil nákladní automobil na silnici druhé třídy mezi obcemi Libel a Častolovice na Rychnovsku. U obce Lomnice na silnici ze Sokolova směrem na Kraslice narazil řidič s autem do stromu. Při nehodě utrpěl smrtelná zranění. Tři mladí lidé se zranili při nehodě v Bělotíně na Přerovsku, kde narazilo auto do vodárenského domku. Odpoledne zemřel motocyklista při střetu s autem v Ústí nad Labem.

Při střetu s osobním automobilem v Ústí nad Labem zemřel dnes odpoledne motocyklista. Na místě svým zraněním podlehl, záchranáři už mu nemohli pomoci, sdělila ČTK severočeská policejní mluvčí. Dopravní nehody v Česku si tak dnes už vyžádaly šest životů.

"Nehoda se stala kolem 15:30 v Bělehradské ulici," doplnila mluvčí. Co bylo příčinou havárie, zatím není jasné, okolnosti střetu policie vyšetřuje.

Na severu Čech to dnes nebyla jediná smrtelná nehoda motorkáře. Půl hodiny před polednem zahynul další motocyklista u Provodína na Českolipsku poté, co narazil do přívěsu nákladního automobilu.

Na D46 u Olšan na Prostějovsku zemřel po srážce s autem chodec

Sedmadvacetiletý muž zemřel dnes časně ráno na dálnici D46 u Olšan na Prostějovksu. Byl sražen dodávkou. Utrpěl mnohočetná zranění, kterým na místě podlehl, řekl dnes ČTK mluvčí zdravotnické záchranné služby Zdeněk Hošák. Nehoda se stala na úseku mezi Vyškovem a Olomoucí na 34. kilometru.

Vozidla byla odkloněna u Exitu 33 na obec Olšany, ale po odstranění nehody byla komunikace opět otevřena. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Nákladní vůz v noci na Rychnovsku usmrtil chodce

Nákladní automobil dnes krátce po půlnoci na silnici druhé třídy mezi obcemi Libel a Častolovice na Rychnovsku srazil jednapadesátiletého chodce. Muž na následky zranění na místě zemřel, informovala ČTK mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

"Z dosud provedeného šetření vyplývá, že sedmadvacetiletý řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy noční době," uvedla mluvčí, která dodala, že příčiny a okolnosti nehody policisté nadále vyšetřují.

U Lomnice na Sokolovsku zemřel při nehodě člověk

U obce Lomnice na silnici ze Sokolova směrem na Kraslice narazil dnes ráno řidič s autem do stromu. Při nehodě utrpěl smrtelná zranění, informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Provoz je na místě omezen do jednoho jízdního pruhu, řídí jej policisté. Zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.

Auto narazilo v Bělotíně do vodárenského domku, tři zranění

Tři mladí lidé se dnes zranili při nehodě v Bělotíně na Přerovsku, kde narazilo auto do vodárenského domku. Nehoda se stala časně ráno, všichni tři účastníci skončili se středně vážnými zraněními v nemocnici, řekl ČTK mluvčí zdravotnické záchranné služby Zdeněk Hošák.

Nehoda se stala kolem 03:30 na silnci ve směru z Bělotína na Nejdek, v autě cestovali dva mladíci a jedna dívka. "Utrpěli otřes mozku, zlomeniny a v jednom případě šlo o podezření na poranění páteře," uvedl Hošák. Na místě zasahovali také hasiči. Z havarovaného vozidla však nemuseli nikoho vyprošťovat, asistovali záchranné službě.

Okolnosti nehody i nadále vyšetřuje policie. "Z prvotního šetření vyplývá, že osobní vozidlo z prozatím přesně nezjištěných příčin sjelo do příkopu a narazilo do vodárenského domku. U všech zraněných byl ke zjištění, zda byli nebo nebyli pod vlivem alkoholu, nařízen odběr krve v nemocnici," řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Irena Urbánková. Škoda byla předběžně vyčíslena na 100.000 korun.

Při srážce s nákladním autem zemřel na Českolipsku motocyklista

Při srážce s nákladním autem zemřel dnes dopoledne nedaleko Provodína na Českolipsku sedmapadesátiletý motocyklista. Na místě svým zraněním podlehl, záchranáři už mu nemohli pomoci, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Nehoda se podle Balákové stala na silnici třetí třídy nedaleko části Srní u České Lípy. Na operační středisko byla ohlášena v 11:30.

"Motocyklista projížděl ve směru od Srní na Ramš po hlavní silnici, když do jeho jízdní dráhy vjel nákladní automobil Mercedes Benz s přívěsem, který na hlavní silnici právě vyjížděl z pozemku ležícího mimo silniční komunikaci a odtud odbočoval vlevo. Následně došlo ke střetu motorkáře s levou stranou přívěsu, při němž motocyklista utrpěl smrtelné zranění, kterému na místě podlehl," popsala nehodu policejní mluvčí.

Silnice musela být kvůli vyšetřování havárie zhruba na dvě hodiny uzavřena. Dopravu policisté odklonili přes Jestřebí. "Míru zavinění na této nehodě ze strany jednotlivých účastníků dopravní policisté zjišťují a pro její posouzení si vyžádají znalecký posudek," dodala Baláková.

Při nehodě u Spáleného Poříčí v noci zemřel muž

Při dopravní nehodě mezi obcemi Spálené Poříčí a Struhaře na Plzeňsku zemřel v noci na dnešek muž. Další tři cizinci byli se zraněními převezeni do nemocnice. ČTK to řekla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

"Dnes v nočních hodinách na následky zranění zemřel zatím neztotožněný muž. Policisté dále zjišťují okolnosti a příčiny dopravní nehody i totožnost zemřelého muže. K dalšímu šetření byl přizván i soudní znalec z oboru dopravy," uvedla Ladmanová.

Nehoda se stala krátce po půlnoci, cizinci cestovali v osobním autě značky Toyota.