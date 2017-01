Praha - Při dopravních nehodách zemřelo loni v Česku 556 lidí, což je nejnižší počet úmrtí za více než pět desítek let. Meziročně je to o 104 mrtvých méně. V prosinci bylo mrtvých 52, což bylo o pět méně než v prosinci 2015. ČTK to dnes řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Definitivní statistiku a detailní analýzu podle něj policie zveřejní na tiskové konferenci 6. ledna.

Pokud se čísla za loňský rok po ověření potvrdí, bude to nejméně obětí dopravních nehod od roku 1961, kdy policie zavedla ucelenou statistiku. Před minulým rokem zahynulo nejméně lidí na silnicích v roce 2013, a to 583. Předloni bylo zemřelých při nehodách 660.

Navzdory výraznému poklesu úmrtí o více než 15 procent oproti roku 2015 se loni České republice nepodařilo splnit cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Podle tohoto dokumentu nemělo být v roce 2016 usmrceno více než 465 lidí, tato hranice však byla překonána již v říjnu.

Nejtragičtějšími měsíci loňského roku byly červenec, srpen a říjen. Během každého z nich zemřelo víc než 60 lidí. Na druhém konci žebříčku je leden s 27 mrtvými. Nejtragičtějším dnem roku 2016 bylo pondělí 15. srpna, kdy dopravní kolize nepřežilo osm lidí.

Počty obětí dopravních nehod v roce 2016 podle měsíců:

Leden 27 Únor 31 Březen 48 Duben 37 Květen 45 Červen 36 Červenec 62 Srpen 63 Září 53 Říjen 64 Listopad 38 Prosinec 52 Celkem za rok 556

Zdroj: Policie ČR