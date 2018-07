Rafina (Řecko) - Řadu lidí při požárech v Řecku zachránil jen skok do moře a plavání co nejdál od břehu, napsala dnes agentura AP s odvoláním na svědectví několika přeživších. Podle nich oheň přišel náhle. Skupina přátel se musela dát na útěk. Když se dostali na pláž, skočili do moře. A protože se dusili štiplavým kouřem, byli nuceni plavat dál od břehu. Kvůli kouři ale pořádně nevěděli kam.

Stejný vichr, který rozněcoval plameny na břehu, vytvářel vysoké vlny, přes které neviděli o nic víc než přes všudypřítomný dým. Nakonec je chytil silný proud a odnesl dál na moře. Skupina se držela na hladině dvě hodiny, než se objevila záchrana v podobě rybářského člunu s egyptskou posádkou.

Nikose Stavrinidise vytáhli do bezpečí. Stejně tak jeho manželku a dva přátele. Ale další dva, ženu se synem, už nikoli. Zmizeli ve vlnách, uvedla AP.

"Je to hrozné vidět člověka vedle vás, jak se topí a jak s tím nemůžete nic dělat," svěřil se Stavrinidis se zlomeným hlasem. "Bude mě to navždy pronásledovat," dodal.

Manželé v řeckém přístavu Rafina, ležícím východně od metropole Atén, chystali své letní sídlo před příjezdem dcery, když je překvapil jeden z nejnebezpečnějších požárů v zemi za více než deset let.

"Stalo se to velmi rychle, oheň byl nejprve daleko, pak na nás začaly padat jiskry a náhle byly plameny úplně všude," řekl Stavrinidis. "Nedalo se určit, odkud vítr vane, bylo to neuvěřitelné, nikdy jsem v životě nic takového nezažil," dodal.

A tak běželi a vydali se na pláž, ale ani tam nebyli v bezpečí. "Utíkali jsme k moři, museli jsme plavat kvůli kouři, ale nic jsme neviděli," pokračoval muž. Unášel je silný proud, kouř je oslepoval a lidé ve vodě se snažili udržet se nad vodou. Museli dál od břehu, aby se dýmem neudusili.

Když se objevil rybářský člun, členové jeho posádky naskákali do vody v oblečení, aby plavcům co nejdříve poskytli pomoc. Na palubě jim uvařili čaj a udržovali v teple. "Byli skvělí," řekl Stavrinidis o egyptských zachráncích.