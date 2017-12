Praha - Prezidentští kandidáti se postavili odtažitě ke kampani proti sexuálnímu obtěžování #MeToo. Vadí jim, že v ní může být obviněn kdokoli nebo že se obvinění týkají především bohatých mužů. Uchazeči o Hrad na sebe zároveň prozradili své špatné vlastnosti. Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš je ješitný, podnikatel Michal Horáček si sedá do čokoládových bonbonů a je urputný, lékař Marek Hilšer paličatý a měkkosrdcatý. Kandidáti na prezidenta to řekli v dnešní debatě v Centru současného umění DOX, kterou pořádala iniciativa Prezident 21.

Drahoš na dotaz, co říká na kampaň #MeToo, ve které především ženy zveřejňují své zkušenosti se sexuálním násilím, řekl, že ji sleduje z dálky a je z ní občas rozpačitý. Zároveň poznamenal, že on sám nikdy sexuálně obtěžován nebyl a nikoho neobtěžoval. Ani Hilšer nikdy sexuální obtěžování nezažil. "Možná je to trochu škoda," řekl. Dodal, že si není vědom, že by někoho sexuálně obtěžoval. O kampani poznamenal, že člověka může někdo jednoduše z něčeho nařknout.

Horáček řekl, že myšlenka kampaně je dobrá, protože většina sexuálních zločinů nebude nikdy nahlášená. "Samozřejmě jako všechno má své meze, samozřejmě je možné, že taková věc by byla zneužita," podotkl. Dodal, že mu je "dost líto", že na něj takové pokusy zejména ze strany krásných žen nebyly vyvinuty.

Bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer řekl, že kampaň speciálně nesleduje. Přijde mu důležité, aby se o takových věcech veřejně mluvilo. Bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Vratislav Kulhánek řekl, že ho kampaň upřímně děsí. "Připouštím, že během svého dlouhého života jsem mnohokrát pustil dámy první do dveří, případně jsem jim pomáhal obléct plášť. A teď trnu, kdy se nějaká objeví, že to v ní zanechalo sexuální trauma," řekl.

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek se domnívá, že kampaň ubližuje skutečně trýzněným a terorizovaným ženám, protože je tlačí do pozadí. "Všimněte si, že v kampani MeToo nebyl nikdy obviněn třeba bezdomovec na hlavním nádraží, ale vždy muž, který je v nějakém postavení, je dostatečně bohatý. Takže já mám pocit, že to je taková zástěrka, ale nechci to bagatelizovat," podotkl. Hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig se obává toho, že "se mladí chlapci budou bát oslovit krásnou dívku". "Budou muset nejspíš někam podat kolkovanou žádost, jestli to můžou, protože tak daleko by ta skutečnost kampaně MeToo mohla dojít, že by se ztratil kontakt mezi obojími pohlavími," řekl.

Kandidáti na sebe také prozradili své nejhorší vlastnosti. Hannig řekl, že často zapomíná na křivdy, které mu někdo učinil. Hynek je zranitelný přes soucit. Kulhánek prý reaguje příliš emocionálně a rychleji mluví, než myslí. Pro Fischera je nejtěžší, že někdy bývá příliš velký diplomat. Horáček řekl, že si často sedá do čokoládových bonbonů, okolí trýzní urputností a je příliš vášnivý, a máchá proto rukama. Hilšer je paličatý, měkkosrdcatý a doma nechává ležet po bytě různé věci. Drahoš řekl, že každý chlap je ješitný, čehož si je vědom.