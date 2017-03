Praha - Hřiště je vykolíkované, čekáme jen na hráče. Prezident Miloš Zeman, v pátek veřejnosti poodhalil, jak chce znovuzvolení dosáhnout, nyní je řada na vyzyvatelích, míní komentáře dnešních deníků. Podle nich to bude závod všech proti Zemanovi.

Nadějný protikandidát bude muset být alternativou, nabízet recepty na řešení týchž problémů jako Zeman, ale nápaditěji a s lehkostí, píšou Lidové noviny. "Nejsnadněji bude k překonání ten sexisticko-uzenářský horizont 'vtipností' hlavy státu. Těžší to bude se sdělností a lapidárností, Zeman má smysl pro zkratku, nebojí se přehánět a v tom je těžké se mu vyrovnat, natož jej překonávat," podotkl autor komentáře. Podle něj ale i prezident obhajovatel má slabiny, třeba svou nekonečnou ješitnost, velmi rád se poslouchá, když na to přijde, tak se rozmluví do té míry, že ublíží sám sobě.

Také komentátor Mladé fronty Dnes se zamýšlí, jaký by měl protikandidát být. Podobný jako Zeman? Úplně jiný? Zkušený politik? Seriózní vědec? Lidový bavič? Ať tak, či tak, bude to podle deníku závod všech proti Zemanovi a závod o pravděpodobně druhé postupové místo do druhého kola voleb. Až v něm má asi kandidát vyzývatel nějakou šanci posbírat hlasy všech, kteří jsou se Zemanovým prezidentstvím nespokojeni nebo už ho minule volili jen jako menší zlo proti Karlu Schwarzenbergovi, míní autor.

Zemanovo rozhodnutí má ale v sobě podle MfD nejen volební, ale i mnohem šířeji politický aspekt. Tlačí strany, zejména ty velké, do dilematu, zda vyslat do boje vlastního kandidáta, nebo nastoupit na loď, která bude dost pravděpodobně vítězná. Obě ty volby se přitom nějak podepíšou do vnitřních poměrů ve stranách a obě také mohou ovlivnit politiku v čase podzimních parlamentních voleb, po nichž bude ještě současný prezident vybírat příštího premiéra, píše list.

Miloš Zeman je i podle Petra Hartmana z Českého rozhlasu sice favoritem prezidentských voleb, ale není dopředu daným vítězem. Upozorňuje na to, že minimálně jeden z vyřčených slibů nemůže Zeman splnit, a to ten, že nepovede předvolební kampaň. Zeman jako úřadující prezident dělá sám sobě kampaň prakticky každý den a každým svým výrokem nebo činem. "Pokud by kampaň dělat nechtěl, musel by rezignovat a odcestovat na pustý ostrov. To je pochopitelně nesmysl," poznamenal Hartman.

Zemanových závazků si všímá i komentátor deníku Právo. Podle něj si lze jen těžko představit, že se nebude účastnit rozhlasových a televizních diskusí a neútočit na protikandidáty. "Takovou kampaň si lze těžko představit," podotýká a připomíná, že už za týden začne TV Barrandov vysílat pořad se Zemanem moderovaný manželkou prezidentova kancléře, a prezident navíc pravidelně poskytuje rozhovory rádiu Frekvence 1 a serveru Blesk.cz. "Hodlá tyto aktivity stopnout? Spíš budeme svědky roční kampaně nekampaně," dodává.