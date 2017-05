Praha - Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, který chce omilostnit doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, kritizuje většina politiků, které ČTK oslovila. Zmiňují předchozí slib hlavy státu, že jeho milosti se budou týkat jen omezeného okruhu humanitárních případů. Podle politologů má milost odvést pozornost od problémů ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a souvisí i s prezidentskými volbami, v nichž chce Zeman obhajovat funkci.

Prezident ve čtvrtek oznámil, že Kajínkovi udělí milost ve druhé polovině května. Rozhodnutí podepíše po návratu z návštěvy Číny. Součástí milosti bude i sedmiletá podmínka, během které se Kajínek nebude moci dopustit trestného činu. Na její dodržování bude dohlížet Krajský soud v Plzni, který Kajínka v roce 1998 odsoudil na doživotí.

Podle místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka je udělování milostí ústavním právem prezidenta, je ale otázkou, zda jeho rozhodnutí neovlivnilo to, jak je Kajínek mediálně známý. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) uvedl, že bude obtížné veřejnosti vysvětlit, proč dostává milost zrovna Kajínek, který je "odsouzený a usvědčený vrah". Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) konstatoval, že udělení milosti je rozhodnutím prezidenta. "Pan prezident ještě minulý rok na to měl jiný názor, teď ten názor změnil, tak určitě to lidem vysvětlí. Je to jeho rozhodnutí," řekl novinářům.

Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (za SZ) má za to, že "jde o úlitbu Kajínkovu fanklubu". Podle ní je otázkou, proč Kajínek nežádá o podmínečné propuštění. Předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík sdělil, že prezident může omilostnit, koho chce, přesto je podle něj smutné, že si vybral zrovna nájemného vraha Kajínka.

Prezident podle Gazdíka činem popírá svá předchozí slova o nakládání s milostmi. Zeman totiž po svém nástupu do funkce avizoval, že milosti udělovat nebude s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Podle místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka z klubu Starostů Zeman účelově odvádí pozornost od vládní krize.

Rozhodnutí naopak nezarazilo ani nepohoršilo bývalou nejvyšší státní zástupkyni a ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (ČSSD). Benešová, která patří do Zemanova poradního týmu, zdůraznila, že udělit milost je prezidentovo právo. Soudí, že Zeman tento krok zcela jistě bedlivě zvažoval. Zemanovo rozhodnutí vítá i Kajínkův právník Tomáš Zejda.

Jeden z možných Zemanových vyzyvatelů v prezidentské volbě Jiří Drahoš uvedl, že milosti považuje za mimořádný nástroj, který by používal v mimořádných případech sociální a humanitární povahy. Nemá prý žádné informace o tom, že by Kajínek tato kritéria splňoval. Ke kritice se připojil i lékař a aktivista Marek Hilšer, další z uchazečů o funkci prezidenta Michal Horáček ve čtvrtek uvedl, že vidí souvislost s nynější vládní krizí, v níž premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) navrhl Zemanovi odvolání ministra financí Babiše.

Podle politologa Tomáše Lebedy má prezidentův krok odvést pozornost od Babišových problémů. Zemanovo rozhodnutí totiž podle něj zaplní titulní strany novin a zapomene se na to, proč premiér navrhuje Babišovo odvolání. Podle politoložky Vladimíry Dvořákové souvisí milost s prezidentskými volbami, v nichž chce Zeman obhajovat funkci hlavy státu.