Ostrava - Staronovou prezidentkou Soudcovské unie ČR byla na dnešním sněmu v Ostravě zvolena soudkyně Nejvyššího správního soudu Daniela Zemanová. V čele této profesní organizace stála i v minulém funkčním období. Obhájkyně funkce měla jediného protikandidáta, místopředsedu Nejvyššího soudu Romana Fialu. Zemanová ve volbě získala 71 hlasů ze 110, a vyhrála tak s převahou 64 procent. ČTK to řekla výkonná manažerka Soudcovské unie ČR Eva Mrzenová.

Oba kandidáti se v odpoledních projevech před volbou shodli, že v současnosti nelze vyloučit vystavení české justice populistickým útokům. Reagovali tak na nedávné kontroverzní soudní reformy v Polsku.

"To, co bylo vybojováno, není definitivní. I kolegové v Polsku si to mysleli a podívejme, jaká situace tam je. Je zde doba, která na nás bude klást těžké úkoly," varoval Fiala. Zemanová vyzdvihla roli soudcovské unie, varovala však, že se musí připravit na možné populistické útoky a rovněž poukázala na problémy soudců v Polsku a v Maďarsku. "Chyby se u nás neodpouštějí. Uplatňuje se princip kolektivní viny. Důvěru ztratíme jen jednou," uvedla.

Kontroverzní polská justiční reforma čelí řízení Evropské komise. Kritizovaný zákon o obecných soudech podle komise diskriminuje soudce na základě pohlaví, oslabuje soudcovskou nezávislost a porušuje zásadu neodvolatelnosti soudců, neboť ministru spravedlnosti svěřuje pravomoci včetně možnosti odvolávat a jmenovat předsedy soudů nebo prodlužovat mandát soudců v důchodovém věku. Zákon kritizovaly i špičky české justice.

Oba kandidáti mluvili také o otázce soudcovských důchodů. Čeští soudci pobírají po odchodu do důchodu 17 procent svého předchozího platu, stěžují si, že je to nejméně v Evropě. Jako řešení vidí zavedení výsluh nebo zřízení funkce emeritního soudce. "Nežijeme v době, kdy by nám někdo jen tak chtěl dát vyšší penze. Musíme přijít s koncepcí, která bude něco nabízet," naléhal Fiala. Emeritní soudce by bylo možné povolat zpět do taláru, kdyby nastala na konkrétním soudu taková potřeba - například jako zástup za mateřskou dovolenou.

Prezidentka unii povede další tři roky. Unie je dobrovolným stavovským sdružením, které zastupuje přes polovinu českých soudců. Při neexistenci samosprávné Nejvyšší rady soudnictví tak představuje orgán, který justici reprezentuje navenek. V sobotu je na programu volba viceprezidentů, neboť ti nynější - Tomáš Novosad a Roman Lada - znovu kandidovat nemohou.

Zemanová se narodila v roce 1971. Vystudovala Právnickou fakultu UK. Od roku 1998 působila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Liberci, v roce 2001 se stala soudkyní. Specializovala se na správní právo. V období let 2001 až 2006 působila na Krajském soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. V roce 2005 absolvovala stáž na Nejvyšším správním soudu. V roce 2006 se stala soudkyní Nejvyššího správního soudu.