Harare - Odvolaný zimbabwský viceprezident Emmerson Mnangagwa se v pátek stane novým prezidentem země. Informovala o tom zimbabwská státní televize ZBC. Před dvěma týdny Mnangagwu zbavil funkce prezident Robert Mugabe, který tak vyvolal armádní převrat, po němž v úterý rezignoval.

Zástupce vládnoucí strany Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta (ZANU-PF) dnes odpoledne informoval média, že Mnangagwa se vrátil do vlasti z Jihoafrické republiky, kde po svém odvolání z bezpečnostních důvodů pobýval. Tiskové agentury již dříve uvedly, že kromě straníků si ho jako novou hlavu státu přeje také armáda. Jejich přání se podle předsedy Národního shromáždění Jacoby Mudendy stane skutečností v pátek a Mnangagwa by pak měl Zimbabwe vést do voleb plánovaných na léto 2018.

Nyní se bývalý viceprezident v sídle ZANU-PF sejde s užším vedením strany, které jej má obeznámit s tím, "co se dělo v jeho nepřítomnosti", napsala agentura AP. Podle zimbabwského média NewsDay má absolvovat také "brífink" s Mugabem.

Po jeho boku působil Mnangagwa jako šéf bezpečnosti. Muž přezdívaný "krokodýl" je populární mezi generály, kteří minulou středu de facto převzali v Zimbabwe moc, když jednotky obsadily vládní budovy či státní televizi. Od té doby drželi vojáci Mugabeho i některé ministry v domácím vězení.

Mugabe odvolal Mnangagwu 6. listopadu. Ministr informací tehdy uvedl, že dlouholetý spolupracovník hlavy státu jevil "známky neloajálnosti". Podle médií se tak měla uvolnit cesta k nástupnictví pro Mugabeho choť Grace, která dříve Mnangagwu obvinila z osnování převratu.

V Harare se podle AP v očekávání návratu budoucí hlavy státu shromáždily stovky lidí se vzkazy jako "Vítej zpět, náš hrdino" a "Dodržel jsi slovo a jsi zpátky, vítej". Jeden muž uvedl, že je "štěstím bez sebe", neboť Zimbabwe po letech ekonomického strádání "potřebuje ve všem změnu". Mnozí komentátoři se ale obávají, že současná výměna politického vedení situaci většinového obyvatelstva nijak nezlepší.

Mugabe po 30 letech v úřadu prezidenta odstoupil z funkce poté, co parlament na úterním zasedání zahájil proces jeho odvolávání. Odchod třiadevadesátiletého autoritářského prezidenta přivítaly davy v ulicích Harare a příznivé reakce zazněly i od zahraničních státníků.

Mugabe vedl bývalou britskou kolonii na jihovýchodě Afriky od získání nezávislosti v roce 1980 a byl nejstarší hlavou státu na světě. Proti jeho vládě se konaly opakované demonstrace, které někdy přerostly v násilnosti. Zimbabwe se řadu let potýká s vysokou nezaměstnaností, hyperinflací či nedostatkem potravin.