Nanking (Čína) - Prezident Miloš Zeman dnes v čínském městě Nanking navštívil památník takzvaného nankingského masakru. Japonci při něm v roce 1937 zavraždili podle Pekingu více než 300.000 lidí. Někteří japonští politici a akademici masakr popírají nebo udávají nižší čísla. Český prezident je jedním z prvních světových státníků, kteří památník v Nankingu navštívili. Zeman řekl, že přijel, aby se obětem s hlubokou úctou poklonil, stejně jako přijel před dvěma roky do Pekingu na vojenskou přehlídku ke konci druhé světové války. U památníku položil se svou manželkou Ivanou věnec.

Během zhruba šesti týdnů na konci roku 1937 japonští vojáci v Nankingu hromadně popravovali zajaté čínské vojáky a civilisty či znásilňovali ženy. Velká část města byla vypálena. Přesný počet obětí není znám. Podle Číny japonští vojáci ve městě zabili 300.000 lidí. Poválečný spojenecký tribunál stanovil počet obětí o něco nižší. Někteří konzervativní japonští politici a akademici ale masakr zcela popírají.

Události v Nankingu jsou častým předmětem sporů mezi Čínou a Japonskem. Japonsko například loni odmítalo poslat Organizaci Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) finanční příspěvek za rok 2016, protože do registru Paměť světa UNESCO byly zapsány dokumenty vztahující se k Nankingu. Pražský hrad se kvůli návštěvě zhoršení vztahů s Japonskem neobává, protože se jedná pouze o uctění památky obětí, řekl ČTK ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Dodal, že za rozhodnutí Zemanovi poděkoval i čínský prezident Si Ťin-pching.

"Přijel jsem, abych se sklonil s hlubokou úctou před oběťmi nankingského masakru, stejně jako jsem před dvěma lety přijel na přehlídku do Pekingu," řekl Zeman místnímu tajemníkovi komunistické strany Li Čchiangovi, se kterým se setkal dnes ráno. Vojenskou přehlídkou v roce 2015 si Čína připomínala výročí 70 let od konce druhé světové války. Zeman dodal, že lze říci, že druhá světová válka začala nikoli v roce 1939, ale o dva roky dříve v Nankingu. "Chápeme-li to jako válku, ať už proti německému nebo japonskému fašismu," dodal Zeman.

Čchiang Zemanovi řekl, že věří ve zlepšení hospodářských vztahů mezi ČR a provincií Ťiang-su. Zlepšovat chce i spolupráci ve zdravotnictví.

Za přítomnosti obou politiků byla podepsána tři memoranda. Jedno z nich počítá s organizací léčby čínských dětí v České republice. Zdravotnictví se týká i memoranda o spolupráci mezi českým ministerstvem zdravotnictví a zdravotnickým úřadem čínské provincie Ťiang-su. Třetí memorandum je věnováno spolupráci firem Sotio a Sanpower.