Praha - Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude dnes na Pražském hradě jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Budou řešit aktuální politické otázky, řekl ČTK mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Setkání by se mělo uskutečnit v odpoledních hodinách. Ovčáček potvrdil informaci serveru Novinky.cz, že Babiše prezident na Hrad pozval minulý týden. "Zabývat se budou aktuálním děním na domácí i zahraniční scéně," řekl Ovčáček.

Zdůraznil, že schůzka byla domluvena už před aktuálními rozpory v koalici. Sněmovna ve středu Babiše vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil. Pokud šéf ANO požadavek nenaplní, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by měl podle dokumentu vyvodit vůči Babišovi důsledky. Jaké, dokument neuvádí. Sobotka očekává, že Babiš do konce dubna své obchodní transakce vysvětlí. Babiš ve středu sněmovní usnesení odmítl s tím, že diskusi poslanců považuje za manipulaci a lži a že nebude nic zdůvodňovat.

Zeman a Babiš jsou politickými spojenci. Prezident se ho zastal například v případě zákona o střetu zájmu, který je kvůli dopadu na Babiše nazýván antibabiš. Nejprve normu vetoval a po přehlasování ve Sněmovně napadl u Ústavního soudu. Babiše podpořil i třeba v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo.