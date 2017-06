Praha - Prezident Miloš Zeman se v pátek setká v Buckinghamském paláci s královnou Alžbětou II. Pražský hrad podle informací, které dnes poskytl ČTK, předpokládá, že hlavním tématem audience budou česko-britské bilaterální vztahy včetně jejich minulosti a budoucnosti. Mluvit by se také mohlo o brexitu a boji proti terorismu. Prezident Zeman zároveň během pracovní návštěvy vyznamená československé válečné veterány žijící ve Velké Británii a předá diplom o povýšení do generálské hodnosti dalšímu veteránovi Miroslavu Antonínu Liškutínovi. Setká se také s britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem.

Audience u královny začne v britské poledne (ve 13:00 středoevropského letního času). Trvat by měla zhruba 15 až 30 minut, poté se připojí i manželka prezidenta Ivana. Podle protokolu by nejprve měl do místnosti vstoupit Zeman, královna přijde jako poslední. Prezident se před ní ukloní a počká, až mu podá ruku. Rozhovor by měla zahájit Alžběta II.

Bavit se spolu mohou třeba o brexitu. Pražský hrad uvedl, že v této souvislosti je pro Zemana prioritou hlavně postavení českých občanů, kteří žijí, pracují a studují ve Velké Británii. Podle odhadů jich je až 100.000.

Dalším tématem může být společná minulost, ať už role Velké Británie při vzniku Československa nebo události druhé světové války. Zeman bude moct vyzdvihnout hrdinství československých letců, kteří se do bojů s Němci zapojili v řadách britské Royal Air Force (RAF). Čechoslováci vytvořili tři stíhací a jednu bombardovací peruť, létali ale i v britských a v polské jednotce. Podle údajů Pražského hradu českoslovenští piloti v řadách RAF sestřelili nebo silně poškodili 365 nepřátelských letadel a šest německých raket V1. Úspěchy si připsali i při bombových útocích. "Během války ztratilo život 531 příslušníků československého letectva," uvedl Pražský hrad. V řadách RAF byli také Čechoslováci zařazeni jako pozemní personál.

Zeman chce hrdinství československých vojáků během návštěvy Londýna připomenout samostatnými akcemi. Položí věnec u památníku bitvy o Británii a Medailí za hrdinství vyznamená pětici válečných veteránů, kteří sloužili jak v řadách RAF tak u pozemních jednotek.

Podle informací ČTK a dalších médií by jimi měli být Rudolf Čapek, Zbyšek Nečas, Arnošt Polák, Ivan Otto Schwarz a Anděla Haidaová, rozená Beníčková. Polák byl příslušníkem 311. československé bombardovací perutě, stejně jako Schwarz, který podle Českého rozhlasu byl v posádce bombardéru, kterému se podařilo potopit německou zásobovací loď Alsterufer s velmi důležitým nákladem. Haidaová byla za války zařazená jako pomocná pracovnice leteckých sil. Čapka i Nečase v minulosti vyznamenal ministr obrany záslužnými kříži. Prezident také předá bývalému pilotovi RAF Liškutínovi dekret o povýšení na brigádního generála.

Česká diplomacie původně usilovala, aby se prezident Zeman v Londýně mohl sejít i s britskou ministerskou předsedkyní Theresu Mayovou. Kvůli složité situaci na britské politické scéně po volbách z minulého týdne se to nepodařilo. Britskou vládu zastoupí ministr Johnson. Zeman by s ním mohl mluvit třeba o brexitu, česko-britských bilaterálních vztazích či o školství. Tématem budou i evropské záležitosti.

Prezident Zeman dnes poslal královně kondolenční telegram. Vyjadřuje v něm zármutek nad požárem výškové budovy, který si vyžádal několik mrtvých a desítky zraněných.