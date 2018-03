Praha - Prezident Miloš Zeman dnes přijal na Pražském hradě na jeho žádost generálního ředitele energetické společnosti ČEZ Daniela Beneše. ČTK to bez bližších podrobností sdělil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Firma nyní řeší prodej svých aktiv v Bulharsku, kde to působí politický rozruch. Beneš Zemana na konci ledna podpořil při znovuzvolení hlavou státu přítomností v jeho volebním štábu.

"Pan ředitel s panem prezidentem prodiskutoval aktuální energetická témata a to nejen tuzemská, ale i evropská, která mají podstatný dopad na fungování energetiky v ČR," řekl ČTK po dnešní schůzce mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. K účasti Beneše v Zemanově štábu už dříve uvedl, že ji nelze považovat za politicky angažované jednání.

Smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv podepsal ČEZ 23. února s tamní společností Inercom. Dohoda mezi firmami vyvolala v Bulharsku pochybnosti, zda tak malý podnik, jako je Inercom, je schopen financovat a řídit strategicky důležité energetické provozy. Nedůvěru také vyvolaly nejasnosti, z jakých zdrojů firma získala peníze potřebné k tak velkému nákupu.

V Praze v úterý odpoledne začala jednání ČEZ s Inercomem, která se prodeje bulharských aktiv tuzemské firmy týkají. Inercom, jehož jmění činí zhruba 100 milionů leva (1,3 miliardy Kč), má převzít aktivity s ročními tržbami kolem 1,8 miliardy leva (přes 23 miliard Kč), uvedla agentura Reuters. Bulharský ekonomický týdeník Kapital v únoru napsal, že celková cena obchodu je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy Kč).

"Na zaplacení a dotažení transakce má Inercom devět měsíců. Kupující zaplatí a my převedeme akcie. Pokud nezaplatí, zůstáváme akcionářem a do hry může vstoupit druhý v pořadí v tendru, firma India Power, která nabídla mírně nižší částku," uvedl dnes Kříž.

Aféra ohrozila bulharskou vládu a přiměla premiéra Bojka Borisova, aby se setkal s majitelkou firmy Ginkou Varbakovovou a hovořil s ní o postoupení státu kontrolního balíku akcií v provozech, jichž se ČEZ v Bulharsku zbavuje. Varbakovová po schůzce s Borisovem uvedla, že je ochotná k účasti státu svolit, ale podotkla, že s tím musí souhlasit ČEZ. ČEZ si ale do smlouvy s Inercomem mimo jiné prosadil, že pět let po podpisu smlouvy nesmí nový vlastník bulharská aktiva bez souhlasu ČEZ prodat. Podle zdrojů ČTK se tím ČEZ chrání v arbitráži, kterou proti Bulharsku vede.

V Sofii se dnes podle bulharských médií sešly před úřadem vlády stovky lidí, aby kvůli prodeji požadovaly demisi tamní vlády. Protest již v úterý podpořila opoziční Bulharská socialistická strana (BSP) a zúčastnilo se jej několik jejích poslanců. Není to poprvé, co je ČEZ zapleten do kauzy, kvůli níž se v Bulharsku demonstruje. Na začátku roku 2013 zasáhly zemi masivní protesty kvůli vysokým cenám elektřiny a jedním z hlavních terčů hněvu byla tehdy také místní součást skupiny ČEZ.