New York - Obědem v New Yorku s bývalou manželkou nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, českou rodačkou Ivanou Trumpovou zahájil dnes prezident Miloš Zeman svou pracovní návštěvu Spojených států. Při setkání se hovořilo mimo jiné o migraci a aktuální politické situaci v USA, sdělil ČTK Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Trumpová do hotelu The Plaza, kde se Zeman během svého pobytu v New Yorku ubytoval, dorazila několik minut před polednem (18:00 SELČ). S českým prezidentem strávila asi půldruhé hodiny a k obědu měli například grilované kuře. Zeman dal Trumpové jako dárek zlatý přívěsek v podobě čtyřlístku.

"Během oběda pan prezident s paní Ivanou Trumpovou debatoval o problému migrace a aktuální politické situaci v USA po zvolení Donalda Trumpa prezidentem," uvedl Ovčáček. Dodal, že Zeman informoval Trumpovou o tématech, o kterých bude hovořit ve svém úterním projevu ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN.

"Paní Ivana Trumpová vzpomněla nedávné setkání na Hradě a uvedla, že do České republiky se vždy velmi ráda vrací," uvedl mluvčí. Trump své bývalé ženě nabídl, aby se stala americkou velvyslankyní v Praze. Ta to pro časovou náročnost této funkce odmítla, což Zeman, který si ji jako ambasadorku přál, kritizoval.

Zeman se dnes také setká s předsedou 72. zasedání Valného shromáždění OSN, slovenským ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem a s náměstkem generálního tajemníka OSN a vedoucím Protiteroristického úřadu OSN Vladimirem Voronkovem z Ruska. Večer newyorského času (v noci na úterý SELČ) převezme český prezident ocenění od amerického židovského fondu GJCF za podporu Izraele.