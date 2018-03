Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman dnes v Lánech uctil památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Při příležitosti 168. výročí Masarykova narození položil věnec k hrobu zakladatele Československa. Památce Masaryka se následně poklonil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a předsedové horní a dolní komory Parlamentu Milan Štěch (ČSSD) a Radek Vondráček (ANO).

Nynější hlavě státu o půlnoci z 8. na 9. března skončí první funkční období, svůj druhý slib složí ve čtvrtek na Pražském hradě ještě před uplynutím současného mandátu. Masarykův hrob navštívil Zeman v tento den už před svou první inaugurací před pěti lety.

Znovuzvolený prezident se svou manželkou Ivanou u Masarykova hrobu vyslechl vojenskou večerku, kterou zatroubil člen Hradní stráže. Pietní akt trval asi pět minut. Poté prezidentský pár s doprovodem nasedl opět do aut a odjel.

Video: Prezident Zeman u hrobu TGM v Lánech

Na hřbitov přišlo také několik členů České obce sokolské a další lidé. Podle sokolky Anny Holanové, která k Masarykovu hrobu u příležitosti jeho výročí chodí pravidelně, jich bylo méně než v dřívějších letech. Návštěva prezidenta ji překvapila. S jeho znovuzvolením osobně není spokojená.

Zhruba hodinu po Zemanově odjezdu se na hřbitově uskutečnil pietní akt za účasti dalších ústavních činitelů, politiků, zástupců Konfederace politických vězňů a sokolů. Při této příležitosti zazněla státní hymna a oblíbená píseň prvního československého prezidenta Ach synku, synku.

Babiš z Lán zamířil na Moravu. V Brně chce uctít památku obětí romského holokaustu a v Hodoníně, Masarykově rodišti, se zúčastní dalšího pietního aktu k narození prvního československého prezidenta. Štěch následně - stejně jako v minulých letech - odjel položit kytici k soše prvního prezidenta na Hradčanském náměstí v Praze.

Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do Lán jako hlava státu jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky už v roce 1919. Masaryk zemřel na lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co na prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka Charlotta, syn Jan a dcera Alice.

V lánském zámku bydlel v období druhé světové války i prezident Emil Hácha. Poté byl zámek využíván sporadicky, o jeho oživení se postaral až první polistopadový prezident Václav Havel. Zámek pravidelně navštěvoval i jeho nástupce Václav Klaus, stejně jako dosud Zeman.

Video: Babiš a Štěch u hrobu TGM v Lánech