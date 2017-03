Karlovy Vary - Prezident Miloš Zeman při návštěvě Karlovarského kraje pokáral primátora Karlových Varů Petra Kulhánka (KOA) za to, město dosud neopravilo Císařské lázně. Objekt ale má v majetku Karlovarský kraj a ten na přelomu roku vystoupil ze sdružení, které mělo národní chráněnou památku opravit.

"Chtěl bych poděkovat těm, kteří pečují o hrad Hartenberg, a vynadat těm, kteří se, jako primátor Kulhánek, nestarají o Císařské lázně. Jsem proto rád, že se kraj nakonec rozhodl, že Císařské lázně opraví ve vlastní režii," řekl dnes Zeman před krajskými zastupiteli a starosty.

Když se primátor prezidenta zeptal, z jakých informací vychází, Zeman se odvolal na hejtmanku Janu Vildumetzovou (ANO).

"Z mého pohledu je to rána pod pás, ať ta informace vznikla kdekoli. Kdo mě zná, ví, kolik let a času jsem věnoval přípravě rekonstrukce a hlavně se to dotáhlo až do finále a na jaře se mohlo začít rekonstruovat," řekl ČTK Kulhánek. Dodal, že to nebylo město, kdo celý proces zastavil.

Nová krajská vláda v Karlovarském kraji hned po svém nástupu upravila původně připravovaný rozpočet a vyškrtla z něj 200 milionů na Císařské lázně. Kraj také vystoupil ze sdružení právnických osob Císařské lázně, v nichž bylo město a kraj a které už vypsalo soutěž na dodavatele.

Karlovarský kraj pak převzal nástupnická práva po sdružení a vzal přípravu rekonstrukce do vlastních rukou. Hejtmanka Vildumetzová pak před Zemanem upřesnila, že město slíbilo 100 milionů korun jako svůj podíl na opravě lázní. Podle původní dohody mělo město dát 100 milionů, 200 milionů kraj, asi 130 milionů z Integrovaného programu rozvoje území Karlových Varů a zbytek přislíbil stát.

Nyní se ale rýsuje i možnost, že by z evropských peněz mohlo jít na opravu Císařských lázní více než pět milionů eur (asi 130 milionů korun). Tím by se podíl města i kraje snížil. Bylo by ale zřejmě nutné znovu upravit projekt rekonstrukce.