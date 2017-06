Praha - Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) dnes skončí ve funkci. Vystřídá ji její dosavadní náměstek Stanislav Štech, kterého prezident Miloš Zeman odpoledne jmenuje jejím nástupcem. Skončí tak šest týdnů trvající nejistota, kdo ministerstvo školství povede.

Valachová se rozhodla podat demisi 9. května v souvislosti s případem možného zneužití sportovních dotací, v němž figurují dva ministerští úředníci. Původně chtěla odejít k 31. květnu. Zeman ale její demisi přijal až toto pondělí. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ho za průtahy kritizoval.

Jmenování Štecha ministrem na Pražském hradě, začátek přenosu v 16:00:

Prezident s demisí Valachové nesouhlasil. Podle něj nemá smysl, aby ministr odcházel několik měsíců před volbami. Chtěl, aby si Valachová své rozhodnutí rozmyslela. Ministryně mu ale demisi v pondělí potvrdila.

Premiér uvede po jmenování na Hradě Štecha do úřadu. Na ministerstvu převezme nový člen vlády několik nedořešených záležitostí. Především je to kariérní řád učitelů, který se Valachové v Senátu nepodařilo prosadit a příští týden by ho měla opět projednávat Sněmovna. Nový ministr se bude muset zabývat problémy, které se týkají rozdělení dotací ve sportu. Čekají ho také jednání o rozpočtu a požadavcích vysokých škol na více peněz.

Valachová rezignaci oznámila v době, kdy vládu odmítal opustit tehdejší ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš (ANO), který čelil podezřením z obcházení daní a ovlivňování médií. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že pro něj nechce být záminkou, aby k ní odváděl pozornost a útočil na ČSSD. Policie podezřívá bývalou náměstkyni Valachové Simonu Kratochvílovou a někdejšího ředitele odboru ministerstva Zdeňka Břízu, že se domlouvali na rozdělování sportovních dotací s tehdejším šéfem fotbalové asociace Miroslavem Peltou.