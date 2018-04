Ilustrační foto - Sněmovní branný výbor projednal 8. března v Praze návrh na jmenování Aleše Opaty novým náčelníkem generálního štábu. Vláda jmenování Opaty, jehož do funkce navrhla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO), schválila, stanovisko výboru je jen doporučující.

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes oficiálně odvolá z funkce náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře a jmenuje jeho nástupcem Aleše Opatu. Změna v čele generálního štábu nastane od 1. května. Zeman již jmenování Opaty podepsal a premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) kontrasignoval na konci března. Bečvář by měl na konci června z armády odejít.

Bečvářovi mělo působení v armádě skončit loni, bývalý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) mu závazek prodloužil do poloviny letošního roku. Bečvář požádal o další prodloužení do konce roku, ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) ale jeho žádost nepodpořila. Funkce náčelníka generálního štábu se Bečvář ujal na začátku května 2015. V armádě by měl skončit na konci června.

Třiapadesátiletý Opata je vojákem 31 let. Postupně prošel řadou funkcí od velitele tankové čety, velitele praporu, velitele 4. brigády rychlého nasazení až po ředitele sekce na generálním štábu a zástupce náčelníka. V letech 2014 až 2017 byl národním vojenským představitelem na vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě.

Opata bude mít podle Šlechtové dva klíčové úkoly, a to změny v systému řízení armády a zlepšení komunikace mezi generálním štábem a ministerstvem obrany při zadávání veřejných zakázek.