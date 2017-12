Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval jednobarevnou vládu Andreje Babiše (ANO). Ze 14 ministrů je devět nováčků, pět jich pracovalo v dosavadní vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Ministři rovnou z Hradu zamířili do Strakovy akademie na první zasedání. Společný program měli ale už dopoledne, kdy v Lánech položili věnec k hrobu Tomáše Garrigua Masaryka. Babiš zatím nemá ve Sněmovně domluvenou podporu, po vyjednáváních se stranami chce dolní komoru o důvěru požádat 10. ledna. Zeman mu znovu přislíbil, že ho v případě neúspěchu jmenuje premiérem i podruhé.

Na stejných postech pokračují i v nové vládě ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr spravedlnosti Robert Pelikán a ministr dopravy Dan Ťok. Dosavadní ministr obrany Martin Stropnický a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dostanou na starosti nový úřad. Šlechtová převezme obranu, Stropnický se bude starat o českou diplomacii a spolu s Brabcem bude vicepremiérem.

Záznam videopřenosu ze jmenování Babišovy vlády na Hradě:

Ministryní práce a sociálních věcí Zeman jmenoval Jaroslavou Němcovou, ministryní pro místní rozvoj Kláru Dostálovou a ministryní financí Alenu Schillerovou. Vnitro povede Lubomír Metnar, průmysl a obchod Tomáš Hüner, kulturu Ilja Šmíd a školství Robert Plaga. V čele resortu zemědělství stane Jiří Milek, ministrem zdravotnictví bude Adam Vojtěch.

Babiš po jmenování řekl, že požádá ve Sněmovně o důvěru ve středu 10. ledna. Příští pondělí bude vláda schvalovat své programové prohlášení, které bude mít hotové do neděle. Následně má Babiš v plánu jednat s ostatními sněmovními stranami o možné podpoře. V minulosti prohlašoval, že právě programem je chce přesvědčit. Kabinet podle něj začne pracovat hned, nebude jen čekat na to, zda dostane důvěru.

Záznam videopřenosu z TK po prvním jednání Babišovy vlády:

K tomu vybídl ministry i Zeman, kabinet je podle něj hned od okamžiku jmenování plnohodnotný, ústava ho nijak neomezuje. Prezident konstatoval, že dodrží slib a Babiše případně jmenuje i podruhé. "A dám mu podstatně víc času na vyjednávání o podpoře menšinové nebo koaliční vlády," uvedl Zeman. Přál by si, aby 10. ledna Sněmovna Babišovu vládu v hlasování o důvěře podpořila, už dříve avizoval, že kvůli tomu před poslanci promluví.

Zeman doufá, že nejpozději při případném druhém pokusu již kabinet důvěru dostane. Některé strany podle něj podporu zvažují, ale chtějí se nechat přemlouvat právě až ve druhém kole. Jmenovat tyto strany však nechtěl, mohlo by to pro vyjednávání znamenat polibek smrti, konstatoval. Zároveň však připomněl, že vláda Mirka Topolánka byla v demisi od října 2006 do ledna 2007. "Prezident Klaus nechal vládnout vládu Mirka Topolánka bez důvěry čtyři nebo pět měsíců, někdy se máme řídit historickými analogiemi," řekl.

Babiš se s ministry sešel už brzy ráno u sídla hnutí ANO na pražském Chodově, odtud pak vyrazili autobusem do Lán. Společně v rámci pietního aktu položili věnec k hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Z Lán Babiš zamířil do Sněmovny na jednání jejího evropského výboru. Před čtvrteční cestou na evropský summit před poslanci odmítl trvalý přerozdělovací mechanismus imigrantů mezi členskými zeměmi EU.

K nástupu do funkce dnes poblahopřál Babišovi předseda Evropské rady Donald Tusk. Uvedl, že se těší na spolupráci i na čtvrteční setkání na summitu Evropské unie.