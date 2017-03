Praha - Prezident Miloš Zeman dnes potvrdil, že se pokusí obhájit svůj mandát. Považoval by za zbabělé, kdyby opustil lidi, kteří ho podporují, a řekl, že funkci prezidenta vykonává rád. Za favorita voleb se ale nepovažuje. O podporu politických stran se aktivně ucházet nehodlá a pro nominaci do voleb chce získat podpisy 50.000 občanů, řekl na tiskové konferenci na Pražském hradě. Už ve čtvrtek oznámil kandidaturu ve Španělském sále při setkání se svými podporovateli.

Zeman řekl, že zvažoval důvody pro i proti kandidatuře. Jako důvody proti označil svůj věk a touhu po odpočinku. Jako neutrální důvod vidí svůj zdravotní stav. Řekl, že absolvoval vyšetření, které potvrdilo, že má cukrovku a polyfunkční neuropatii. Dodal, že se jeho zdravotní stav nezlepšuje ani nezhoršuje. Za důvody pro kandidaturu považuje podporu od lidí a to, že funkci prezidenta vykonává rád.

Pro kandidaturu nebude aktivně hledat podporu politických stran, pokud mu ji však poskytnou, uvítá ji. Podotkl však, že u přímé volby nepovažuje vyjádření podpory od stran za rozhodující faktor voleb.

Zároveň potvrdil, že nebude vést žádnou osobní kampaň ani vyhlašovat svůj program pro další funkční období. Volby vidí jako střet toho, jak sám prezidentský úřad vykonával a jak to chce činit nadále, s představami ostatních kandidátů o tom, jak by oni sami chtěli v prezidentské funkci působit. "Zavazuji se, že nebudu útočit na žádného ze svých protikandidátů," řekl Zeman. Pokud někdo z nich bude útočit na něj, nechce odpovídat. Zavázal se také, že se nebude účastnit žádných televizních a rozhlasových debat. "Jinými slovy s pokorou, která mi jinak vůbec není vlastní, vložím svůj osud do rukou občanů této země a samozřejmě že se plně podřídím jejich rozhodnutí," dodal.

Zemanovi se ve volbách postaví podnikatel a textař Michal Horáček, aktivista Marek Hilšer a podnikatel Igor Sládek. Další kandidáti dosud svou účast ve volbách oficiálně nepotvrdili. Mluví se například o končícím šéfovi Akademie věd Jiřím Drahošovi, ministrovi obrany Martinu Stropnickém (ANO) nebo bývalém velvyslanci v USA a Rusku Petru Kolářovi.

Současný prezident se za favorita volby nepovažuje. Svou podporu z průzkumů nechce přeceňovat, podle něj je přirozené, že část lidí stojí o změnu na Pražském hradě. Připomněl také zkušenosti z Polska a ze Slovenska, kde favorizovaní kandidáti Bronislaw Komorowski a Robert Fico podlehli v prezidentské volbě méně známým kandidátům Andrzeji Dudovi a Andreji Kiskovi.

Řekl, že v uplynulých čtyřech letech několikrát uvažoval, že by znovu nekandidoval. "Ale přiznávám se, že jedním z podstatných faktorů, proč jsem se rozhodl kandidovat, byla česká média. Každý jejich útok ve mně vzbudil touhu znovu kandidovat," poznamenal.

Zeman se rusky ironicky označil za Putinova agenta

Prezident Miloš Zeman se na závěr své dnešní tiskové konference v ruštině ironicky označil za agenta Ruska, Číny, nové americké administrativy i Izraele. Do svého ruského vyjádření vmísil i některá česká slova. Vážně potom na závěr odpovědi řekl, že je pouze agentem České republiky.

Dotaz v ruštině položila na tiskové konferenci, kde Zeman oficiálně oznámil svou prezidentskou kandidaturu, novinářka ruské stanice Pátý kanál. Připomněla, že Zeman je kritizován za svůj vstřícný vztah k Rusku, a ptala se ho, jaký bude jeho postoj k této zemi v budoucnu.

Zeman rusky odpověděl, že tento jazyk trochu ovládá, vyjádřil ale pochybnosti o tom, zda budou odpovědi rozumět čeští novináři. V odpovědi přitom použil slovo "razuměť", přestože slovo rozumět se v ruštině vyslovuje "panimať".

"Co se týká vašeho dotazu. Víte, jsem ruský agent a jmenovitě (ruského prezidenta) Vladimira Vladimiroviče Putina. Musím doplnit, že jsem také agent čínského prezidenta (Si Ťin-pchinga). Nyní se říká, že i nového amerického prezidenta (Donalda Trumpa). Jsem agent Izraele, který vždy podporuji. Chci, aby skončily sankce, co se týkají Ruska," řekl Zeman.

Vážně už potom doplnil: "Ve skutečnosti jsem agent jen jediné země, jsem agent České republiky."

Na Zemanovu ruštinu na tiskové konferenci reagoval na twitteru jeden z jeho soupeřů v prezidentské volbě, textař Michal Horáček. "Ja něrazuměju, pačimu gaspadin Zjeman něchačajet těleviznaja diskusaja demokratišiskaja," napsal s poukazem na Zemanovo oznámení z tiskové konference, že se současný prezident nebude účastnit televizních debat s ostatními kandidáty.