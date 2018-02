Soul - Jihokorejský prezident Mun Če-in se v sobotu setká s oficiálně nejvyšším představitelem KLDR Kim Jong-namem a se sestrou severokorejského diktátora Kim Jo-čong, kteří tento týden navštíví Jižní Koreu a zúčastní se pátečního slavnostního zahájení zimních olympijských her. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na Soul.

Schůzka se uskuteční v prezidentském paláci v Soulu, takzvaném Modrém domě. Bude to vůbec poprvé, co některý člen severokorejské vládnoucí dynastie Kimů do Modrého domu zavítá, napsala agentura Reuters. Kim Jo-čong přiletí do Jižní Koreje soukromým letadlem v pátek ve 13:30 místního času (5:30 SEČ).

Do Jižní Koreje dnes přicestoval také americký viceprezident Mike Pence, podle něhož chce Severní Korea olympiádu zneužít pro svou propagandistickou kampaň. I on se zúčastní pátečního olympijského zahajovacího ceremoniálu, hlavním cílem jeho cesty je ale "upozorňovat na porušování lidských práv ze strany KLDR a na severokorejské jaderné ambice", uvedly zdroje z Bílého domu.

Pence se dnes sešel s jihokorejským prezidentem Munem. Americký viceprezident se snaží Jižní Koreu přesvědčit, aby zaujala tvrdší postoj vůči KLDR, která se navzdory sbližování s Jižní Koreou v posledních týdnech nadále odmítá vzdát se svých raketových a jaderných zbrojních programů.

Na návštěvě Japonska tento týden Mike Pence oznámil, že Spojené státy brzy představí vůbec nejpřísnější ekonomické sankce proti KLDR. "Budeme v izolaci Severní Koreje pokračovat, dokud navždy neskončí s jaderným a balistickým programem," řekl Pence po schůzce s japonským premiérem Šinzóem Abem. Dodal, že pro řešení krize na Korejském poloostrově zvažují USA všechny možnosti. Zmínil tak slova prezidenta Donalda Trumpa, že vyloučen není ani vojenský zásah.

Severokorejská média dnes oznámila, že představitelé KLDR nemají v úmyslu setkat se během olympijských her s členy americké delegace. Podle agentury Reuters se tím snižuje naděje, že by se v průběhu olympiády podařilo vyřešit napětí kolem KLDR.

Pence možnost setkání se severokorejskými představiteli před svou asijskou cestou nevyloučil, uvedl ale, že on sám o žádnou schůzku nepožádal. Podobně se následně vyjádřila severokorejská strana

"Nikdy jsme neprosili Spojené státy o dialog a nebudeme tak činit ani v budoucnu," napsala severokorejská oficiální tisková agentura KCNA s odvoláním na ministerstvo zahraničí KLDR. "Nemáme v úmyslu setkat se s americkou stranou během našeho pobytu v Jižní Koreji... Naše delegace navštíví Jižní Koreu jen proto, aby se zúčastnila olympiády a pomohla jejímu úspěšnému průběhu," dodala agentura KCNA.