Pretoria - Jihoafrický prezident Jacob Zuma oznámil, že se s okamžitou účinností vzdává funkce. Podvolil se tak požadavku své strany, vládního Afrického národního kongresu (ANC), který ho k okamžité rezignaci vyzval v úterý. Poslanci ANC byli odhodláni ve čtvrtek v parlamentu společně s opozicí hlasovat pro vyslovení nedůvěry 75letému prezidentovi, jehož vládnutí provází řada korupčních skandálů. Ten se dnešní rezignací takovému bezprecedentnímu kroku vyhnul. Ještě dnes přitom dával najevo, že hodlá ve funkci setrvat do června a výzvu ANC k rezignaci označil za nespravedlivou.

Zuma i ve večerním rezignačním projevu národ dlouho napínal, když nejdřív dlouze hovořil o tom, že se hodlá podrobit ústavním procedurám a nebojí se hlasování o vyslovení nedůvěry. Zopakoval, že nechápe, proč ho strana vyzvala k okamžitému odstoupení, ale nakonec dodal, že se přesto podrobí její vůli. "ANC nesmí být nikdy štěpen mým jménem," prohlásil odstupující prezident. "Lidem Jižní Afriky jsem sloužil tak dobře, jak jen jsem mohl," dodal politik, který stál v čele státu devět let a nynější mandát mu měl skončit v roce 2019.

V pátek by měl v čele státu stanout dosavadní viceprezident a předseda ANC, pětašedesátiletý Cyril Ramaphosa. Bývalý odborářský předák a pozdější podnikatel Ramaphosa už v prosinci před zvolením předsedou ANC slíbil očistit jméno strany a tvrdě bojovat proti korupci.

Poslanci ANC společně s opozicí chtěli ve čtvrtek Zumu odvolat hlasováním v parlamentu. Bylo by to poprvé od roku 1994, kdy Jihoafrická republika přešla od apartheidu k demokracii. Zuma, jenž kdysi kvůli boji proti bělošské nadvládě strávil deset let ve vězení, při oznamování své rezignace prohlásil, že je hrdý na to, že za ANC bojoval proti "staletí trvající brutalitě bělošské menšiny".

Zuma několik hodin předtím v téměř hodinovém rozhovoru ve státní televizi SABC řekl, že byl ochoten rezignovat v červnu, aby se zachovala jistota a jednota v zemi, která má zanedlouho hostit summit skupiny velkých ekonomik BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika).

Zumu provází řada korupčních skandálů. Nejvážnější z nich se vztahuje k renovaci jeho soukromého venkovského sídla na náklady státní pokladny, další obvinění se týkají přijímání úplatků za nákupy stíhaček, hlídkových lodí a zbraní.

Speciální jednotky policie dnes časně zrána zatkly nejméně jednoho člena vlivné podnikatelské rodiny Guptů, která údajně ovlivňovala obsazování ministerských postů. Přátelství s prezidentem mělo rodinnému klanu také posloužit k získání veřejných zakázek v hodnotě stovek milionů dolarů. Zuma i bratři Guptové obvinění odmítají.