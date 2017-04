Český velvyslanec ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku Karel Borůvka se musí do konce dubna vrátit do České republiky. Lidovým novinám řekl, že je to kvůli komunikaci jeho manželky Aleny (na snímku z 18. dubna 2009) na sociálních sítích. ČTK/Kořínková Eva