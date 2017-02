Damašek - Syrský prezident Bašár Asad odmítl plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na vytvoření bezpečných zón pro civilisty ve válkou zmítané Sýrii. Vyplývá to z rozhovoru na serveru Yahoo News. Podle Asada by bezpečným zónám stejně hrozily útoky ozbrojených skupin. Asad ale přivítal spolupráci s Washingtonem v boji proti organizaci Islámský stát (IS).

"Není to vůbec reálná myšlenka," řekl Asad v rozhovoru, z něhož dnes citovala agentura Reuters. Prezident řekl, že "mnohem životaschopnější, mnohem praktičtější a méně nákladné" než bezpečné zóny bude zajistit v zemi stabilitu. Podle Asada by se stejně nepodařilo zajistit, aby na tyto zóny neútočily ozbrojené skupiny. Z podobného důvodu zóny odmítá i OSN, podle níž je situace v zemi na něco takového příliš nepřehledná.

Občanská válka v Sýrii trvá už skoro šest let a vyžádala si přes 300.000 obětí. Syrská vláda, kterou podporuje Rusko, Írán a libanonský Hizballáh, v ní stojí proti četným ozbrojeným skupinám, včetně radikálů z IS. Některé povstalce podporují Spojené státy, na jejichž straně bojují i syrské kurdské milice. Ty ale neuznává Turecko, které se na severu Sýrie snaží jejich vliv omezit.

Trump minulý měsíc uložil ministrovi zahraničí, aby spolu s ministrem obrany během tří měsíců vypracovali plán na zřízení bezpečných zón v Sýrii a okolním regionu. V zónách by podle něj měli Syřané bez domova čekat na trvalé usídlení, například na repatriaci či usazení v třetí zemi. Trump plán blíže nespecifikoval, jen uvedl, že by zóny měly financovat státy Perského zálivu.

Asad v rozhovoru také řekl, že americké jednotky budou v Sýrii "vítány", pokud ovšem Washington uzná suverenitu jeho vlády. Vláda předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy trvala na tom, aby Asad odstoupil. Syrský prezident nyní zopakoval, že úřad opustí, pokud si to bude přát syrský lid.