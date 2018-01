Amsterodam - Společnost Google v roce 2016 přesunula na firmu na Bermudách 15,9 miliardy eur, díky čemuž ušetřila na daních nejméně 3,7 miliardy dolarů (přes 78 miliard Kč). Uvádí se to ve výkazech, které nizozemská součást Googlu předložila obchodní komoře v Nizozemsku a o kterých informoval list HET Financieele Dagblad.

Google používá dvě konstrukce daňové optimalizace, známé jako "dvojitá irská" a "holandský sendvič", aby většinu zisků z aktivit mimo Spojené státy uchránil před zdaněním, uvedla agentura Bloomberg.

Internetový gigant má v Irsku dvě firmy, a to Google Ireland Ltd a Google Ireland Holdings. První shromažďuje většinu mezinárodních příjmů z reklamy a pak tyto peníze převádí na nizozemskou dceřinou společnost Google Netherlands Holdings BV. Ta poté peníze převede na holding Google Ireland Holdings Unlimited, který sídlí na Bermudách, kde platí nulovou daň. Firma je jen prázdnou schránkou.

Použití dvou irských subjektů a nizozemské mezi nimi dává této praxi název "dvojitá irská s holandským sendvičem". Obdobně se chová také dceřiná společnost Googlu v Singapuru. Částka, kterou Google v roce 2016 tímto způsobem přesunul, byla o sedm procent vyšší než v předcházejícím roce.

Google je kvůli přesunům peněz za účelem úspory na daních pod tlakem regulačních orgánů po celém světě. Irská vláda přesuny známé jako "dvojitá irská" od roku 2015 neumožňuje, platí to ale jen pro nově příchozí firmy. Podniky, které tento způsob užívají z dřívějška, to tak mohou činit až do konce roku 2020.