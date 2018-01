Praha - Cestující musí v pražském metru ode dneška počítat s omezením přestupu ve stanici Muzeum. Nástupiště linky A je ve směru Nemocnice Motol uzavřené kvůli opravě, která potrvá do 20. května. Soupravy ve směru na Motol budou stanicí pouze projíždět. Nástupiště v opačném směru na Depo Hostivař je již v provozu, jeho oprava skončila v polovině prosince.

"Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Depa Hostivař bude třeba dojet až do stanice Můstek a následně přestoupit na vlak v opačném směru. K odjezdu ze stanice Muzeum směrem do stanice Nemocnice Motol lze využít vlak směr Depo Hostivař a ve stanici Náměstí Míru přestoupit do vlaku na opačné straně nástupiště," uvedl dopravní ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek.

Rekonstrukce se týká například odvodňovacího systému, obkladů, podhledů a osvětlení na nástupišti. Po dokončení prací bude následovat ještě třetí etapa ve staničním tunelu. Tyto práce se ale uskuteční pouze v noční výluce a neměly by tak pro cestující znamenat výrazné omezení. Rekonstrukce stanice by měla být zcela dokončena 28. září.