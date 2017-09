Liberec - Dvěma góly v přesilových hrách rozhodli hokejisté Liberce o výhře v dohrávce 5. kola extraligy proti Mladé Boleslavi (3:1). Slovenský obránce Adam Jánošík po 32 vteřinách závěrečného dějství v druhé úspěšné početní výhodě zvýšil na 2:0 a připsal si nakonec vítěznou trefu.

"Přesilovkám se věnujeme každý trénink a pilujeme to. Myslím, že dneska jsme to sehráli výborně, padly tam dva góly. To je impulz a já doufám, že to takhle půjde i nadále," řekl novinářům Jánošík, který je se čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí z pěti zápasů nejproduktivnějším hráčem Liberce v nové sezoně.

Liberec i ve třetím domácím utkání naplno bodoval, venku ale z dosavadních dvou duelů nezískal ani bod a ještě ani neskóroval. Ve čtvrtek se představí v předehrávce 6. kola v Třinci. "Já doufám, že nás to posune i ve venkovních zápasech," řekl Jánošík.

Na ledě Třince chtějí Severočeši nezdary z Litvínova (0:2) a Olomouce (0:3) odčinit. "Bude to těžké, jako každé venkovní utkání. Jedeme už ve středu, abychom se dobře připravili. Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom si odvezli body," dodal Jánošík.