Tunis - Protesty Tunisanů proti zvýšení ceny benzinu či růstu daní vstoupily do čtvrtého dne nočními nepokoji v Tiburbě, Kaserínu, Siliáně a dalších městech. Policie za posledních 24 hodin zatkla přes 300 demonstrantů poté, co podle ní rabovali, zapalovali majetek a házeli kameny i zápalné lahve, informovala agentura AFP. Za poslední dva dny tak počet osob zatčených při protestech překročil 500.

Napříč Tuniskem propukly nepokoje v pondělí a země od té doby prožila tři bouřlivé noci. Do ulic lidé vyšli kvůli vyhrocení ekonomických problémů, jakými jsou nezaměstnanost, růst cen či stagnace mezd. S příchodem nového roku vláda v rámci úsporných opatření zvýšila ceny pohonných hmot či zdanění některých druhů zboží a služeb. "Už se tu nedá vyžít," řekl deníku The New York Times 27letý demonstrant z Tiburby, kde podle něj panuje bída a nedostatek práce.

Ve středu a v noci na dnešek bylo při nepokojích zatčeno 328 lidí za krádeže, rabování, žhářství a blokování ulic, řekl AFP mluvčí tuniského ministerstva vnitra. O den dříve skončilo podle úřadů ve vazbě 237 osob a desítky policistů utrpěly zranění. Jakákoli bilance ze strany demonstrantů podle světových médií není k dispozici.

Ve městě Siliána podle AFP demonstranti házeli na příslušníky bezpečnostních sil zápalné lahve. Policie odpověděla slzným plynem. V Kaserínu se skupina mladých lidí pokoušela hořícími pneumatikami zablokovat silniční provoz, srážky se odehrály i v některých čtvrtích metropole Tunisu. V jednom z menších měst u hranice s Alžírskem byla údajně zapálena hlavní policejní stanice. Mluvčí ministerstva vnitra přesto uvedl, že "intenzita násilí se oproti minulým dnům snížila". Na pátek jsou ale plánovány velké protestní akce, napsal zpravodajský web BBC.

Tuniská vláda opakovaně odsuzuje násilný charakter protestů a občany varovala, že výtržnosti nebude tolerovat. Ne všechna shromáždění ale provázelo násilí, uvádí BBC, která popisuje studentské shromáždění u divadla v Tunisu a následný pochod k budově ministerstva vnitra.

"Protestující z okrajových oblastí jsou úřady a velkými médii zobrazováni jako výtržníci a zločinci," řekla Olfa Lamloumová, která má na starosti Tunisko v neziskové organizaci International Alert, jejímž cílem je hledání mírových řešení konfliktů. Tito Tunisané ale podle ní vyjadřují "opravdovou sociální beznaděj". Lamloumová se obává, "že je prezentován stejný narativ jako před revolucí".

Na sklonku roku 2010 zachvátily Tunisko rozsáhlé protesty proti autoritářskému prezidentovi Zínovi Abidínovi bin Alímu, které odstartovaly vlnu revolucí známou jako arabské jaro. V severoafrické zemi se od té doby vystřídalo devět vlád, žádné se však nepodařilo vyřešit "letitý problém obrovské ekonomické nerovnosti mezi pobřežními a vnitrozemskými regiony", řekl The New York Times profesor Safwan M. Masri působící na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.