Přerov - Přerovské kino Hvězda se chystá ve druhé polovině roku zpřístupnit lidem kryt civilní ochrany, který je součástí jeho objektu. Hvězda je totiž jedním ze tří biografů v republice, které sídlí v protiatomovém krytu, a zároveň bude jediným kinem, jež veřejnosti kryt zpřístupní. Učiní to u příležitosti 100. výročí založení republiky. Kromě zpřístupnění krytu je v plánu výstava, které provede Přerovany historií jeho výstavby. ČTK to řekla ředitelka kina Svatava Měrková.

Podle ředitelky kina tvoří kryt technickou místnost, sociální zázemí za projekčním plátnem a velitelské pracoviště. "Spousta lidi se nás ptá, jak je to s kinem a krytem, kde kryt vlastně je. A když jim odpovídáme, že kryt je přímo sál a zázemí pod ním, tak chtějí vidět více. Rozhodli jsme se proto v letošním roce u příležitosti oslav stoleté republiky kryt zpřístupnit a ukázat ho veřejnosti. Mým záměrem je, aby zde vznikla další turistická atraktivita města Přerova, protože budeme jediným kinokrytem ze tří, který bude přístupný i veřejnosti," uvedla Měrková.

Zástupci kina již spojili síly s hasiči, někdejším odborným referentem Štábu civilní obrany okresu a krizovým štábem města a stanovují směr a délku trasy. "Vymýšlíme texty a skenujeme a upravujeme dostupné fotografie z výstavby, které budou součástí miniexpozice," nastínila Měrková s tím, že prohlídky budou několikrát do roka.

"V místnosti vodního hospodářství budeme budovat miniexpozici s předměty souvisejícími s brannou výchovou - jako jsou například plynové masky, protichemické obleky nebo speciální boxy pro umístění kojenců," doplnila ředitelka kina.

V závěru prohlídkové trasy je v plánu promítnutí dokumentu o výstavbě kina/krytu. Z tohoto důvodu se teď vedení kina obrací na veřejnost, shání především dobové fotografie a zejména videozáznamy pro ilustrační záběry.

Přerovské kino bylo postaveno v roce 1975. Civilní kryt poskytuje ochranu za válečného stavu proti radiaci, chemickému a biologickému napadení. Případnému přímému napadení atomovými nebo současnými konvenčními zbraněmi by však neobstál. Přerov měl celkem 168 krytových zařízení s kapacitou 38.000 lidí. Kryt v kině je největší v Přerově, projektován je pro 900 lidi. Do druhého největšího v podchodu pod komunikací na třídě 17. listopadu by se vešlo v případě potřeby 700 lidí, doplnila Měrková.