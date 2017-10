Jihlava - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 12. kole extraligy Jihlavu na jejím ledě 2:0 a připsali si čtvrtou výhru za sebou. Svými premiérovými góly v sezoně se o to postaral Richard Jarůšek, čisté konto udržel Patrik Rybár. Dukla tak nenavázala na předešlé tři domácí výhry.

Na Horáckém zimním stadionu se Jihlava s Hradcem střetla po čtyřech letech. Na první větší šanci v zápase se čekalo až na konec šesté minuty, kdy se Kukumberg dostal až před Škarka. Jihlavský gólman ale jeho pokus dokázal betonem vyrazit.

Hradec hrál v rychlém sledu dvě přesilovky, ale ani v jedné se mu domácí branku ohrozit výrazněji nepodařilo. Naopak první početní výhoda málem Dukle přinesla vedení, když Skořepa vypálil 76 vteřin před koncem první části, puk se ale dostal k Macíkovi, který se neukvapil, vybruslil si na střed útočného pásma mezi kruhy, ale Rybára nepřekonal. První třetině tak v Jihlavě už podruhé v řadě skončila bez branek.

Úvodní branku viděli diváci až v polovině utkání, kdy svou první branku v probíhajícím extraligovém ročníku vstřelil Jarůšek, který zužitkoval tlak Hradce v útočném pásmu. Čtyři a půl minuty před koncem druhé třetiny mohl srovnat po přihrávce Protasenji Hubáček, ale Rybár si s jeho slabým zakončením dokázal poradit.

Pět a půl minuty před koncem třetí třetiny vsítili hosté druhou branku, rozhodčí ji ale po konzultaci s kolegou u videa neuznali. Regulérního gólu se hosté přeci jen dočkali, a to necelé tři minuty před koncem, kdy Jarůšek vstřelil svůj druhý gól v sezoně a využil zároveň i přesilovku. Hradecký útočník mohl poté přidat i další branku, pozorný Škarek mu ale v hattricku zabránil.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Soupeř byl zarputilý, výborný ve středním pásmu a dobře organizovaný v obranném. Těžko se nám přes to procházelo. Nehledě na to, že byl podpořen výborně chytajícím gólmanem. Nedokázali jsme proměnit šance, které jsme si vytvořili, proto nemáme ani bod."

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Do Jihlavy jsme jeli s obrovským respektem a pokorou. Ze statistik víme, že Dukla doma hraje výborně a boduje. Věděli jsme, že nás čeká náročný fyzický hokej, což se potvrdilo. Byl to boj. Důležité bylo, že se nám povedlo vstřelit první branku a mohli jsme se díky tomu zaměřit ještě více na obranu. Věděli jsme o sérii naší i soupeře, ale zápas se rozhoduje vždy tady a teď. My jsme ztratili první tři zápasy a touhle vítěznou sérií si to teď vracíme a doháníme to."

HC Dukla Jihlava - Mountfield Hradec Králové 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branka a nahrávky: 29. Jarůšek (Vydarený, M. Látal), 58. Jarůšek (Cingel, F. Pavlík). Rozhodčí: Hejduk, M. Sýkora - Brejcha, Pešek. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Diváci: 5026.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Šidlík, J. Zdráhal, Bryhnisveen, Ulrych, Váňa - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, F. Seman, Rys - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Macík, R. Hubáček, Protasenja. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - Vopelka, Koukal, Červený - Jarůšek, Zigo, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.