Paříž - Hokejový obránce Jan Rutta dnes večer nastoupí v sestavě české reprezentace na mistrovství světa v Paříži a stane se tak jedním ze čtyř nováčků na vrcholné akci. Šestadvacetiletý bek se těší na premiérový start, který si připíše v zápase proti obhájcům zlata z Kanady.

"Je to super. Nevím, zda jsem počítal s tím, že se dostanu na soupisku nebo ne. Přijel jsem sem a teď mě čeká první zápas za nároďák proti Kanadě, to je pecka," řekl Rutta ČTK a Českému rozhlasu.

Rodák z Písku se k národnímu týmu připojil v dubnu poté, co Piráti vypadli v semifinále extraligy s Libercem. "První dva zápasy, které jsem hrál proti Německu, nebyly úplně v pohodě. Na turnaji v Budějovicích jsem se cítil lépe a myslím, že jsem podal výkon, že jsem si řekl o místo na soupisce," podotkl Rutta.

Reprezentace turnaj na jihu Čech vyhrála a na výkony z Českých hokejových her chce navázat v Paříži. "Hráli jsme dobrý hokej, i hezký. Hlavně ale účelný," uvedl Rutta, jenž si stejně jako například brankář Petr Mrázek myslí, že je lepší hrát se zámořským favoritem hned na úvod turnaje, kdy ještě nemusí být rozehraný. "Lepší je na ně narazit teď, než se rozjedou," řekl ofenzivní zadák.

Rutta by měl do utkání naskočit z pozice sedmého obránce, prostor na ledě by ale měl dostat. I proto, že jej trenéři zařadili do speciálních přesilovkových formací. "To je super. Každé střídání na přesilovce s Vorasem (Jakubem Voráčkem) nebo s Plekym (Tomášem Plekancem) je zážitek. Člověk si z toho může hodně odnést. Budu si to užívat a doufám, že se jim tam nebudu plést," pousmál se. "Doufám, že nám to bude vycházet a dáme nějaké góly," doplnil.

Rutta si vedle souhry se současnými hvězdami českého hokeje užívá i spolupráci s bývalými vynikajícími hráči, kteří působí v realizačním týmu reprezentace. Asistenty trenéra jsou Jaroslav Špaček s Václavem Prospalem, generálním manažerem Martin Ručinský.

"Je to super, co k tomu říct. Moc lepších lidí, od kterých můžete dostat rady, v Česku není. Člověk si z toho může hodně vzít do další kariéry," řekl Rutta, jehož v Chomutově v této sezoně trénoval Vladimír Růžička, další bývalý vynikající hokejista. "Každý trenér je jiný, někdo je akčnější a více křičí, někdo je v klidu. Ve výsledku je to jedno, všichni jsou úspěšní," podotkl.

Národní tým do Paříže přicestoval ve středu večer, moc volného času tak hráči zatím neměli. Rutta už ale stihl zaregistrovat zvýšená bezpečnostní opatření ve francouzské metropoli, která se v minulých měsících stala několikrát terčem teroristických útoků a o víkendu ji čekají prezidentské volby.

"Jediné, co jsem viděl, byli policajti s puškama, kteří rozháněli auta nebo hlídali hotel. Nevím, zda je to normální, jsem na prvním mistrovství. Řekl bych, že je to přehnané. Ale zase je lepší, aby tam ti kluci s puškama byli, než ne," řekl Rutta, jenž strach z cesty do Paříže neměl. "Samozřejmě, že člověk čte zprávy. Otázkou je, co všechno z toho, co se napíše, je pravda, nebo co se vynechává. Strach jsem neměl a jsem zvědavý, co uvidím na vlastní oči," dodal.