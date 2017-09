Praha - Premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) mrzí, že se nepodařilo v Parlamentu prosadit kariérní řád učitelů, řekl dnes novinářům po bilanční schůzce s ministrem školství Stanislavem Štechem (za ČSSD). Kariérní řád tak zůstává jako téma pro příští volební období, kdy se podle Sobotky bude muset nejspíš znovu prodiskutovat. Štecha a jeho dva předchůdce Kateřinu Valachovou a Marcela Chládka (oba ČSSD) pochválil mimo jiné za to, že se jim podařilo navýšit rozpočet resortu školství a naplnit v této oblasti většinu priorit, které si před čtyřmi roky stanovila vláda.

"Ministerstvo školství mělo docela ambiciózní legislativní plán, tam se řada věcí povedla, například novela vysokoškolského zákona, na kterou se čekalo deset let, ale bohužel nakonec nebyl schválen kariérní řád," řekl premiér. Podle něj byl návrh kariérního řádu dobře míněn, ale ukázalo se, že bude třeba ještě upravit jeho podobu.

Odmítnutí kariérního řádu poslanci lituje i Štech. Připustil, že návrh přinášel další administrativní zátěž do škol, podle něj se ale zákon mohl během dalších let ještě upravit a vylepšit. "Byl to nástroj, který přibližoval učitelskou profesi uznávaným profesím, jako je lékařská nebo právnická," uvedl. Jeho zamítnutí podle něj velmi zkomplikovalo možnost, jak z učitelství udělat prestižní profesi. "Podle mého chápání ten den začala ostrá předvolební kampaň," podotkl.

Kariérní řád učitelů byl jediným zákonem resortu školství, který byl v době nástupu Štecha v červnu v Parlamentu. Senát ho ještě za Valachové vrátil se svými pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny a poslanci ho v červenci odmítli. Štech chtěl prosadit původní sněmovní verzi, proti se nakonec vedle opozice postavilo i vládní hnutí ANO. Návrh se nelíbil ani 21.600 učitelů, kteří proti němu podepsali petici.

Za úspěch ve školství označil premiér zejména navýšení rozpočtu, navýšení peněz pro vysoké školy a zvyšování platů učitelů. Štecha pochválil také za uklidnění situace kolem sportovních dotací. Kvůli vyšetřování jejich údajného zneužití na ministerstvu byla zpožděna jejich výplata sportovním organizacím a některé se zřejmě ocitly ve finančních problémech. Štech se sportovci jednal, některé sportovní organizace si ale i po jeho nástupu stěžovaly na to, že peníze nedostaly, ačkoli ministerstvo tvrdilo, že jim je už poslalo.

Pochvalu dostal Štech také za čerpání peněz z evropského programu na vědu, výzkum a vzdělávání, které se podle něj zlepšilo. "Já pevně věřím, že v těch zbylých měsících letošního roku udělá ministerstvo všechno pro to, aby se nám podařilo co nejvíce navýšit finanční prostředky, nejen na které už byly vypsány výzvy, ale kde už také byla vydána příslušná rozhodnutí o poskytnutí dotace a kde finanční prostředky už byly reálně proplaceny," dodal Sobotka.

V programovém prohlášení Sobotkovy vlády se ministerstva školství týká šest bodů. Pod vedením Valachové, která do čela resortu nastoupila až po uplynutí zhruba poloviny volebního období, úřad většinu z nich zrealizoval. Dva body ale vláda nesplnila. Kromě kariérního řádu se jí nepodařilo ani předložit zákon o podpoře sportu, který měl řešit nové nastavení jeho financování.