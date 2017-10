Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se dnes odpoledne sejde s vicepremiérem pro vědu a výzkum Pavlem Bělobrádkem (KDU) a s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). Budou bilancovat, čeho se v končícím volební období podařilo dosáhnout ve svěřených oblastech. Premiér se takto postupně setkává se všemi ministry.

Ve vědě a výzkumu chtěla vláda podle svého programového prohlášení prosadit zejména lepší systém řízení této oblasti a spravedlivější rozdělování peněz. Podkladem k tomu měl být nový způsob hodnocení výsledků výzkumu. Kromě toho dostal Bělobrádek za úkol zajistit také to, aby výsledky výzkumu nezůstávaly v odborných pracovištích, ale snadněji se dostávaly například do firem se zájmem o inovace. Bělobrádek proto přichystal nový zákon o podpoře výzkumu, který by podle něj poskytl legislativní základ pro řízení a financování této oblasti. Vláda se k němu zatím nedostala.

V ochraně životního prostředí vláda po nástupu do funkce určila více priorit. Na prvním místě v programovém prohlášení stálo čerpání evropských peněz. Dalšími body byla změna procesu EIA pro hodnocení dopadů staveb, kotlíkové dotace a dotace Zelená úsporám, novela zákona odpadech a zlepšení recyklace odpadů, podpora oblastí se znečištěným ovzduším a také antifosilní zákon. U toho se však koaliční strany shodly, že ho budou chtít pouze za podmínky, "že tím neutrpí konkurenceschopnost České republiky."

Vláda se dále v prohlášení zavázala, že bude řešit problém střídání sucha a extrémních dešťů. Tento problém patří nejen pod Brabcovo ministerstvo, ale úzce se dotýká také ministerstva zemědělství. Posledním úkolem pro ministerstvo životního prostředí, který vyplývá z prohlášení vlády, byla ochrana občanských práv při rozhodování o životním prostředí a podpora ekologické výchovy na školách.