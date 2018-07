Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes sejde s kandidátkou na ministryni práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Maláčová, která dosud na ministerstvu vedla odbor rodinné politiky, míří do ministerské funkce poté, co její předchůdce Petr Krčál (ČSSD) musel rezignovat. Důvodem bylo podezření z plagiátorství v jeho bakalářské práci. Podle Babiše by měla nová ministryně řešit hlavně zneužívání sociálních dávek.

Babiš o dnešní schůzce s Maláčovou promluvil v sobotu po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. Tématem jednání byl státní rozpočet a také obsazení postu ministra práce. "Já jsem požádal pana prezidenta, protože já mám schůzku s paní Maláčovou v pondělí, aby paní Maláčové zdůraznil ty věci, které máme řešit v rámci ministerstva práce a sociálních věcí. A to je samozřejmě zneužívání a obchod s chudobou. Tam teče 14 miliard a to je samozřejmě nepřijatelné a je potřeba to řešit," řekl Babiš.

Druhou věcí, na kterou by se podle něj měla zaměřit, jsou neziskové organizace v resortu práce a sociálních věcí. "Právě MPSV a MŠMT mají nejvyšší výdaje a my musíme oddělit sport a kulturu a podívat se na ten zbytek, aby ty peníze skutečně byly účelně vynaloženy," míní Babiš. Domnívá se, že prezident Zeman zastává stejný názor.

Zeman by měl Maláčovou přijmout v úterý na zámku v Lánech. Další týden, v pondělí 30. července by ji měl jmenovat členkou vlády.