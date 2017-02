Praha - Investice do nových jaderných zdrojů v Česku by vytvořily příjmy státu po desítky let. Na Žofínském fóru to dnes uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Vláda podle něj stavbu jaderných bloků podporuje, při aktuálním nastavení trhu jsou ale rizika těchto investic vysoká. Za problém označil i délku schvalovacích procesů v Česku.

"Bohužel je potřeba si uvědomit, že i tady narážíme na chronickou bolest České republiky, a tou je neúměrná délka povolovacích a schvalovacích procesů. Hledáme možnosti, jak tento zdlouhavý a neefektivní systém změnit. Jednou z možností, kterou jsme identifikovali, je úprava stavebního zákona tak, aby bylo možné provést územní řízení pro nové jaderné bloky před výběrem jejich dodavatelů," řekl Sobotka.

Připomněl, že tuto změnu zákona právě projednává Sněmovna. "Pokud neuděláme novelu stavebního zákona, tak se povolovací procesy neúměrně protáhnou a budeme mít problém udržet Dukovany jako jadernou lokalitu," upozornil premiér. Potvrdil, že stavba nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany má prioritu před stavbou nové bloku v Jaderné elektrárně Temelín.

Na možné zdržení příprav stavby nového jaderného bloku v Dukovanech již dříve upozorňovali vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Štuller hovořil o zpoždění tří až čtyř let, Drábová o zhruba dvouletém.

Současná vláda neposkytla v dubnu 2014 státní garance na dostavbu dalších dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín. Odhady nákladů dostavby se tehdy pohybovaly mezi 200 a 300 miliardami korun.

Se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho bloku v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách počítá Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Rozhodnutí o výstavbě brzdí rozhodnutí o způsobu financování projektu.

Dnešního fóra se zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD), který by měl na konci února na postu skončit. Sobotka v pondělí sdělil, že ve čtvrtek předá prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na Mládkovo odvolání. Sobotka ani Mládek se dnes k záležitosti nevraceli.

Mládek mimo jiné řekl, že poptávku po elektřině může do budoucna ovlivnit také elektromobilita. "Poptávka po elektřině může dramaticky vzrůst," uvedl. Podotkl, že jde o významnou příležitost i pro Česko, země má v Krušných horách velké zásoby lithia, které se využívá na výrobu baterií do elektromobilů. "Můžeme mít výrobu baterek, nemusíme mít výrobu elektromobilů. Můžeme mít výrobu elektromobilů, nemusíme mít výrobu baterek. Úplně nejlepší by samozřejmě bylo mít obojí," dodal. V minulosti se spekulovalo o tom, že továrnu v Česku by mohl postavit například americký výrobce elektrických vozů a baterií Tesla Motors.