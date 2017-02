Praha - Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce vytvořit pracovní skupinu k přípravě vysokorychlostní železnice. Měly by v ní už nyní spolupracovat resorty dopravy, místního rozvoje a životního prostředí, i když jsou první projekty vysokorychlostních tratí teprve ve fázi studií. Sobotka to řekl po dnešním jednání s ředitelem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavlem Surým. Podle minstra dopravy Dana Ťoka (za ANO) ale pracovní skupina k vysokorychlostním železnicím už existuje.

"Pracovní skupinu k rychlým železnicím jsem už dávno ustavil," uvedl ministr. Jsou v ní podle něj zastoupena i ministerstva místního rozvoje a životního prostředí, které premiér požadoval. Během března do vlády Ťok přinese program rozvoje rychlých železničních spojení. "Tento dokument by nás měl posunout k tomu, že se stát ke stavbě nových tratí poprvé jasně přihlásí a přejde od teorií k jejich reálné přípravě a výstavbě," dodal Ťok.

Nejblíže k výstavbě jsou vysokorychlostní tratě z Prahy do Německa přes Drážďany a z Prahy do Brna a do Břeclavi. I tyto první projekty jsou však zatím ve fázi, kdy stavba přichází v úvahu nejdříve kolem roku 2030. Pracovní skupina by ale mohla podle premiéra přípravu urychlit, nebo zabránit případným konfliktům, které by mohly termíny ještě prodloužit.

"Jsou tam některá problematická místa, tratě mají procházet přes území, která požívají určitou ochranu z pohledu životního prostředí. Já bych byl rád, aby se tady nevyhazovaly zbytečně peníze za projektování něčeho, co potom zjistíme, že není možné povolit z pohledu ochrany životního prostředí," uvedl Sobotka.

Kromě rychlostní železnice, která by měla být mezi Prahou a Brnem projektována na zhruba 350 kilometrů v hodině, se premiér s šéfem správy železnic zabývali otázkou nevyužívaných budov v malých stanicích. Do rekonstrukce velkých nádraží chce letos podle premiéra SŽDC investovat miliardu korun. U menších a nevyužívaných nádražních budov Sobotka chce, aby správa železnic začala při hledání jejich využití více spolupracovat s obcemi a případně jim nabídla nepotřebné budovy k odkupu.

Už v minulosti SŽDC uvedla, že chce do nevyužívaných nádraží nastěhovat například státní nebo obecní úřady. Státní SŽDC může státním institucím nabídnout nižší než tržní nájemné, které nyní úřady v komerčních prostorech platí. Přítomnost různých úřadů státní správy by oživila málo využívaná nádraží, předpokládá správa železnic.