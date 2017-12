Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) v podvečer začal s uváděním části nových ministrů do funkcí, zbylé doprovodí na ministerstva s ohledem na evropský summit v Bruselu až v pondělí. Jako první se nového úřadu ujala ministryně obrany Karla Šlechtová, následoval nový ministr zahraničí Martin Stropnický, ministr vnitra Lubomír Metnar, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně financí Alena Schillerová.

Babiš chce v budoucnu do Libye poslat vojenskou jednotku

Andrej Babiš by chtěl, aby Česká republika perspektivně poslala do Libye vojenskou jednotku na ochranu hranice této země. Úkolem vojáků by byl boj proti migraci. Nyní Česko plánuje na pomoc Libyi poslat peníze. Babiš to dnes řekl novinářům po uvedení nové ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO) do úřadu. Šlechtová chce v úřadě zjistit, zda je česká armáda bojeschopná. Na velké zakázky připravené předchozím ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) je připravena nechat zpracovat odborné posudky. V programovém prohlášení vlády bude podle ní podpora domácího zbrojního průmyslu.

Šlechtová je první ministryně, kterou Babiš po dnešním jmenování vlády prezidentem Milošem Zemanem uvedl do funkce. Na ministerstvo politici přijeli ze Strakovy akademie po jednání nového kabinetu. Babiš poděkoval Stropnickému za jeho dosavadní práci. Řekl, že obrana je stěžejním resortem a že v minulosti byla podceněna, kvůli čemuž má nyní rezervy například ve vybavení. Vláda podle něj bude zvyšovat výdaje na obranu, ministerstvo ale musí být zároveň schopno peníze spotřebovat.

Babiš poznamenal, že ČR bude v NATO i v EU aktivním členem. Evropští členové NATO mají podle něj specifický problém, kterým je migrace. Jako hlavní řešení vidí boj proti pašerákům. Česko podle něj pošle do Libye peníze. Víc by se mu ale líbilo, kdyby tam ČR vyslala svou vojenskou jednotku, která by získala při obraně libyjské hranice zkušenosti. "V této fázi jsou to peníze, ale perspektivně bychom měli přemýšlet i tímto směrem, že pokud máme jednotky v Afghánistánu a v jiných zemích, tak toto si myslím, že by mělo z dlouhodobého hlediska význam," řekl Babiš.

"Přeji paní ministryni, aby se jí dařilo, aby se jí dařilo nakupovat transparentně a efektivně, aby nezapomněla na náš domácí vojenský průmysl, který samozřejmě roste a je konkurenceschopný," řekl Babiš. Šlechtová slíbila, že český obranný průmysl bude podporovat.

Šlechtová poděkovala Stropnickému za odvedenou práci, doufá, že ve svých krocích na jeho práci naváže. Slíbila, že bude dodržovat veškeré závazky, které pro Českou republiku vyplývají z členství v NATO, EU a OSN. "Pro mě je klíčová věc, abych věděla jako nová, nastupující ministryně obrany, zda armáda České republiky je obranyschopná," řekla.

Poznamenala, že je na ministerstvu spousta otevřených zakázek na věci, které jsou pravděpodobně téměř před podpisem. "Já si samozřejmě nechám vše prověřit, než je budu podepisovat," podotkla. Bude chtít znát podrobnosti velkých zakázek, například víceúčelových vrtulníků. Chce se například dozvědět, proč se vyjednává se zeměmi, s nimiž se vyjednává, nebo proč se plánuje koupit 12 strojů. "Jsem připravena na všechny těžké zakázky nechat udělat znalecké posudky, případně advokátní posudky jak k ceně, tak samozřejmě k celé veřejné zakázce," dodala.

"Funkci ministryně obrany přijímám s velkou pokorou, velkou ctí a je to velká výzva," dodala. Podotkla, že si uvědomuje, že i ona je výzvou pro celý resort. Personální změny nechtěla příliš komentovat. Nyní se chce s úřadem seznámit. Řekla, že pokud k nim dojde, veřejnost se je velmi brzy dozví.

V pátek bude Šlechtová společně s prezidentem Milošem Zemanem mluvit s veliteli zahraničních misí.

Česko musí být slyšet v Evropě, řekl Babiš v Černínském paláci

Nový ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) chce především zachovat kontinuitu diplomacie. Řekl to poté, co ho premiér Babiš uvedl do úřadu. Babiš dodal, že hlavní prioritou zahraniční politiky bude lepší pozice České republiky v EU. Shodli se na tom, že ČR by měla lépe koordinovat svou ekonomickou diplomacii. Nástupce Lubomíra Zoarálka (ČSSD) hodlá zrychlit přijímání pracovníků z Ukrajiny.

Stropnický prohlásil, že diplomacie musí dál fungovat a není prostor pro dobu hájení. "Na ambasádách musíme připravit střídání, máme řadu významných míst, která se musí obsadit v létě příštího roku," prohlásil. K personáliím dále poznamenal, že nechystá žádné velké čistky. Z úřadu podle něj odejdou pouze političtí náměstci.

Premiér podotkl, že za prioritu zahraniční politiky považuje zlepšení pozice Česka v EU. "Musíme mít v Evropě větší ambice a získávat spojence s cílem prosazovat naše zájmy," řekl.

Babiš i Stropnický se zmínili také o ekonomické diplomacii. Premiér mluvil o lepší koordinaci agentur, které zastupují ČR v zahraničí. Agentury CzechInvest a CzechTrade dnes spadají do působnosti ministerstva průmyslu. Hnutí ANO ve volebním programu uvádělo, že by se mohly přesunout právě pod diplomacii.

Zaorálek byl osmým ministrem zahraničí České republiky. Očekává se, že až úřad opustí, bude zvolen do čela zahraničního výboru Sněmovny. O Stropnickém se vzhledem k jeho zkušenostem z diplomatických postů uvažovalo jako o možném ministrovi zahraničí již při sestavování koaličního kabinetu ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Při rozdělování ministerstev však Černínský palác připadl sociálním demokratům.

Stropnický i v roli ministra obrany byl jedním ze členů ANO, který se věnoval mezinárodním otázkám. K zahraniční politice se za ANO vyjadřoval současný místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Ten však spolupráci s hnutím nedávno ukončil kvůli názorovým neshodám s předsedou hnutí Babišem.

Začátkem listopadu Stropnický vystupoval jako odborník hnutí na zahraniční politiku v pořadu Otázky Václava Moravce. Vyjadřoval se například k problému migrace. Babiš vzápětí reagoval komentářem na twitteru v němž uvedl, že zahraniční politika ANO je jeho doména. "Koukám na Otázky Václava Moravce a jen bych chtěl říct, že zahraniční politiku hnutí dělám já," uvedl s odkazem na svá vystoupení v zahraničních médiích a setkání s partnery z jiných zemí. Babiš posléze doplnil, že tím nerozporoval stanovisko Stropnického, ale reagoval na dotaz, kdo formuluje zahraniční politiku ANO.

Odborníci se zatím shodují, že po volbách je u premiéra Babiše viditelná snaha se vymezit vůči nálepce antievropského politika. V poslední době několikrát zdůraznil, že pro Českou republiku je členství v EU důležité a bude usilovat o to, aby byla aktivním členem unie a podílela se na její reformě.

Metnar chce potírat nelegální migraci a digitalizovat správu

Nový ministr vnitra Lubomír Metnar chce důsledně potírat nelegální migraci, převaděčství a obchod s lidmi. Hodlá se zasadit o digitalizaci a větší efektivitu státní správy a vyhodnotit zákon o státní službě. Řekl to novinářům po uvedení do úřadu. Chce se zasadit také o personální stabilizaci u policie i hasičského sboru.

Předseda vlády se vyslovil pro změnu zákona o státní službě tak, aby se otevřela konkurenci soukromé sféry. Ve státní a veřejné správě musí být podle něho méně byrokracie. Babiš chce zřídit pozici zmocněnce pro IT a pro digitalizaci veřejné správy. "Doufejme, že v tom společně pokročíme, protože tam bylo v minulosti zanedbáno hrozně moc věcí," prohlásil Babiš. Metnar doplnil, že by si přál zavedení elektronické komunikace občanů se státem pro vyřizování různých žádostí.

Babiš i Metnar chtějí, aby se dál zlepšovala spolupráce všech bezpečnostních složek. Chtějí bojovat proti terorismu i ostatním hrozbám. "Otázka bezpečnosti je pro nás prioritou. Je potřeba, aby byly koordinované zpravodajské služby," uvedl Babiš. Ministr řekl, že zatím nemá důvod nevěřit v nezávislost policie.

Podle Metnara je potřeba zlepšit boj s islamistickou propagandou a extremismem. V otázce nelegální migrace a převaděčství se chce nový ministr zaměřit na zlepšení azylového systému, aby jej nebylo možné zneužít. Hodlá také zlepšit mezinárodní spolupráci při řešení těchto bezpečnostních problémů.

Metnar mluvil i o potřebě snížit administrativní zátěž v bezpečnostních sborech nebo o zavedení systémové péče o veterány. Nový ministr vnitra chce, aby byly služby České pošty dostupné i v menších obcích.

Bývalý policista a někdejší náměstek na vnitru Metnar převzal úřad po Milanu Chovancovi z ČSSD. Chovanec na tiskové konferenci nevystoupil, což se podle zdrojů z ministerstva vnitra v minulosti při předávání úřadu nestalo. Chovanec pokračuje jako poslanec. Nyní již nic nebrání tomu, aby se stal členem bezpečnostního výboru Sněmovny.

Prioritami Hünera budou energetická politika nebo těžba surovin

Prioritami nového ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera budou energetická politika, odstraňování ekologických škod a nakládání s nerostnými surovinami s maximální výnosností pro stát. Hüner to řekl novinářům při uvedení do úřadu.

Premiér Babiš pak očekává od nového ministra, že provede analýzu ohledně zásob a možné těžby lithia v České republice. Lithium se stalo jedním z předvolebních témat. Kritika se snesla zejména na Hünerova předchůdce Jiřího Havlíčka (ČSSD) kvůli tomu, že podepsal memorandum s australskými těžaři, a na sociální demokracii jako takovou. Záležitostí se mimořádně zabývala jen několik dní před volbami i Sněmovna.

Ministerstvo musí podle premiéra rovněž řešit nedostatek pracovních sil v ekonomice. Babiš doufá, že ustane dlouhodobá rivalita mezi ministerstvy průmyslu a financí.

"Historicky vždy byla nějaká rivalita mezi ministerstvy průmyslu a financí, sám jsem ji zažil. V rámci naší menšinové vlády je určitě šance, že problémy vyřešíme pozitivně a v týmu," uvedl Babiš. V této souvisloti se zmínil o rozdílných názorech na fungování EGAP, České exportní banky nebo Českomoravské záruční a rozvojové banky. V minulém koaličním kabinetu spadalo ministerstvo financí pod hnutí ANO, zatímco ministerstvo průmyslu spravovali sociální demokraté.

Nový ministr uvedl, že by chtěl také dále snižovat byrokratickou zátěž, především pro malé a střední podnikatele.

Osmapadesátiletý Hüner je absolventem strojní fakulty VUT Brno. Celou svou profesní kariéru se pohybuje v oblasti energetiky a průmyslu. V letech 1994 až 2002 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Severomoravské energetiky, v letech 2004 až 2006 byl manažerem firmy ČEZ v Bulharsku. Na ministerstvu průmyslu působil už v období 2006 až 2011, a to jako náměstek pro sekci průmyslu a energetiky. Mezi roky 2014 až 2015 pak pracoval jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů Vršanské uhelné finančníka Pavla Tykače. Od roku 2015 je ředitelem divize Energy Management společnosti Siemens Česká republika.

Němcová se chce soustředit na změny v penzích či náhradní rodiny

Na změny v důchodech, přípravu penzijní reformy, náhradní rodinnou péči či propojení sociální a zdravotní péče se chce soustředit nová ministryně práce Jaroslava Němcová. Řekla to po svém nástupu do úřadu. Podle Babiše je pro jeho kabinet resort práce a sociálních věcí stěžejní a nová šéfka by se měla zaměřit nejen na penze, ale i na fungování úřadů práce a součinnost s ministerstvem zdravotnictví.

"Každý bod, který jsme do programového prohlášení a programu probírali, jsme podrobně konzultovali (s Babišem), někdy vášnivěji. Priorit je hodně. V každé oblasti určitě najdeme kroky, které realizujeme v krátké době," řekla ke své agendě Němcová.

Podle Babiše chce vláda vytvořit důchodový účet, který by byl oddělený od státního rozpočtu a kam by putovaly odvody. Ty by byly "určené jen pro seniory", řekl předseda vlády. Nyní důchodové konto samostatné není a odvody plynou do státní pokladny, která penze ale doplácí. Příjmy z odvedeného pojistného totiž bývají už léta nižší než výdaje na důchody.

Premiér se zmínil také o tom, že by se mohly zvýšit důchody o tisícikorunu všem seniorům nad 85 let. Přehodnotit by se měly i nižší penze takzvaných starodůchodců či matek více dětí. Zvednout by se měla rovněž základní výměra důchodu, která je pro všechny důchodce stejná. Podle předvolebních plánů ANO by měla odpovídat deseti procentům průměrné mzdy ve státě místo nynějším devíti procentům. Tento krok by byl výhodný ale jen pro část seniorů a seniorek. Přilepšili by si lidé s nižší penzí, tedy hlavně ženy. Většině ostatních by se důchody zvyšovaly méně než dosud. Aby tyto změny začaly platit, musí se změnit zákony.

Podle Babiše by se Němcová měla zaměřit také na změnu role úřadů práce a revizi dávek. Připomněl, že Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. Bez práce je kolem 270.000 lidí. Úřady by podle premiéra měly zjistit, zda nepracují načerno či pracovat nechtějí. Zabránit by se mělo i "zneužívání dávek na sociální bydlení", řekl premiér. Sociální bydlení v Česku zatím oficiálně neexistuje. Předchozí vláda zákon, který by ho upravoval, neprosadila.

Razantní personální změny v úřadu Němcová nechystá. Úpravu fungování i snižování počtu pracovníků ale nevyloučila. Přikročí k nim případně, až se seznámí s chodem úřadu. "Nejdeme jako čisticí komando... Pokud se za poslední roky zvýšil počet zaměstnanců o stovky, podívám se určitě na efektivitu chodu úřadu," řekla nová ministryně.

Premiéra a Němcovou dnes v hale ministerstva přivítala její předchůdkyně ve funkci Michaela Marksová (ČSSD). Babiš jí za její práci v resortu poděkoval. Dodal, že s ní na rozdíl od jiných členů sociální demokracie a bývalé vlády měl "dobrý osobní vztah".

Němcová má stejně jako její vládní kolegové do pátku 5. ledna sepsat plán přípravy nových zákonů, novel a nařízení. Kabinet by legislativní záměry měl pak hned projednávat.