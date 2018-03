Brusel - Premiér v demisi Andrej Babiš informoval prezidenta Miloše Zemana o plánu na vyhoštění několika ruských diplomatů kvůli kauze použití nervové látky v Británii. Babiš to dnes řekl v Bruselu novinářům na konci summitu EU, který jednoznačně souhlasil s názorem britské vlády, že za incident je s největší pravděpodobností odpovědná Ruská federace. O stažení svého velvyslance z Ruska ale ČR neuvažuje.

Video: Podle Babiše ČR možná vyhostí ruské diplomaty 23.03.2018, 03:02, autor: EbS, zdroj: ČTK

EU už kvůli pokusu o otravu někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery 4. března v jihobritském Salisbury nervovou látkou vojenského typu stáhla z Moskvy svého velvyslance ke konzultacím. Britové z Londýna vypověděli 23 ruských diplomatů, kteří se podle nich zabývali špionáží. Moskva, kde britská obvinění odmítají, reagovala vypovězením stejného počtu pracovníků britské ambasády.

Už nad ránem Babiš novinářům řekl, že Praha zvažuje kladnou reakci na britskou žádost ohledně vypovězení několika ruských diplomatů. O věci prý chce v pondělí jednat s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým a případně také s dalšími členy vlády.

"Informoval jsem i pana prezidenta o tom, jak to proběhlo, aby to věděl dopředu, aby se nepřekvapoval, jak to v zahraniční politice bylo v minulosti," řekl na závěr summitu Babiš novinářům s tím, že se Zemanem ale osobně nehovořil. Hrad už oznámil, že ministr Stropnický je pozván na jednání se Zemanem na čtvrtek.

Zemana, který nedávno začal své druhé funkční období, označil po inauguraci jeden z ruských novinářů za "našeho člověka" v Praze. Podle českých médií se hlava státu například zasazuje o to, aby byl do Moskvy vydán v ČR zadržený údajný ruský hacker, o jehož vydání usilují také Spojené státy. Hlava českého státu se ke Skripalově kauze zatím nevyjádřila.

Summit EU se v noci na dnešek podle Babiše shodl na tom, že členské země musí na incident reagovat. "My to vnímáme jako solidaritu s Velkou Británií," upozornil předseda vlády.

Složité ale na noční diskusi premiérů a prezidentů podle něj bylo najít shodu na konkrétních společných krocích. "Ne všichni byli schopni reagovat hned na místě. Proto jsme se domluvili, že si každý vezme čas do příštího týdne a projedná si to," podotkl Babiš. Podobné vypovězení diplomatů nyní zvažují například pobaltské země, ale podle dostupných informací také Polsko a Dánsko.

Podle předsedy české vlády skutečně existuje "velice vysoká pravděpodobnost", že za incidentem stojí Rusko. "Z našeho pohledu nemáme důvod Velké Británii nevěřit. Já to vidím jako pozici podpory našeho spojence v rámci NATO a v rámci EU, který nás požádal o to, abychom s ním byli solidární a abychom ho podpořili," dodal předseda vlády.