Londýn - Pohodový postup a nejrychlejší čas v semifinále dodaly překážkářce Zuzaně Hejnové víru, že může na mistrovství světa v Londýně bojovat o třetí titul za sebou. Finále běhu na 400 metrů překážek odstartuje dnes ve 22:35 SELČ, česká reprezentantka poběží v šesté dráze.

A na vrcholu sezony se jí zatím daří. "Tak teď už bych mohla útočit i zepředu, si myslím. Což je samozřejmě lepší pozice a co jsem viděla, tak nikdo tady není úplně suverénní. Takže já si myslím, že můžu zase bojovat o zlato," vyprávěla po semifinále, které vyhrála v čase 54,59.

Nikdo z jejích soupeřek neběžel v semifinále rychleji. Ani olympijská vítězka Dalilah Muhammadová, kterou světová šampionka z Moskvy a Pekingu stále vnímá jako svou největší konkurentku. "Ale když jsem to teď viděla, tak ani ona nebyla suverénní. Bude to strašně vyrovnané finále. Každá medaile bude skvělá a budu za ni šťastná, ale zlato je zlato," uvažovala Hejnová.

Také trenérka Jandová věří, že Hejnová může titul mistryně světa znovu obhájit. "Projevem vypadá opravdu dobře. Tady jde o to, co na to zlato bude potřeba. Jsou tam dvě výborné Američanky, co mají letos výborné časy, a pak je tam šest vyrovnaných holek ve třech desetinách. To bude asi masakr," řekla. Pokud bude v Londýně zima jako v úterý, odhaduje Jandová, že na titul bude potřeba dostat se pod 54 sekund. "Zuzka je v pohodě schopná 53 půl běžet, a kdyby to stačilo, bude to super," uvažovala Jandová.

Společně do noci rozebíraly semifinálové běhy. Američankám Muhammadové a Kori Carterové, které na domácím šampionátu v Sacramentu zazářily časy pod 53 sekund, může podle Jandové uškodit nutnost přípravy na dva vrcholy. Vzhledem k nabité domácí konkurenci totiž musejí ladit formu i na národní šampionát. "U nás máme jenom plnění limitů a potom vrchol. Ony se musí připravit na svůj top nominační závod a potom na mistrovství světa, což je mnohem těžší," vysvětlila Jandová.

Start finále na 400 metrů překážek je naplánovaný na 22:35 SELČ. Hejnová poběží v šesté dráze.

Jandová s Hejnovou doháněla vytrvalost, aby zvládla celé MS

Když se Zuzana Hejnová v květnu vrátila k trenérce Daně Jandové, musely pracovat hlavně na speciální vytrvalosti. Bez ní by dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek nemohla zvládnout tři běhy na mistrovství světa. Ve čtvrtek se ukáže, zda budou necelé tři měsíce obnovené spolupráce završeny medailovou odměnou. Pro obě, protože v Londýně poprvé dostávají medaile i trenéři.

Vrátily se k sobě po třinácti letech od chvíle, kdy Hejnová po stříbru na juniorském mistrovství světa jako sedmnáctiletá odešla do Prahy k trenérce Martině Blažkové. "Zuzka se na mistrovství světa zamilovala do doktora a šla v podstatě za doktorem. Šla za doktorem a za svojí sestrou, která trénovala u Martiny Blažkový," vzpomínala Jandová.

Se svou někdejší svěřenkyní ale byla i pak v kontaktu a přátelily se. Když Hejnová ukončila spolupráci s německým trenérem Falkem Balzerem, sama si Jandovou vybrala. Nejdřív za ní přijela do Jablonce s tím, že by potřebovala jeden trénink. Ten absolvovaly 18. května. "Já jí tak z hecu řekla: 'Tak vítej ve skupině.' A ona se toho chytila: 'Tak jo, tak mě tady máš.'," vyprávěla Jandová.

Hejnová jí nejprve chtěla dát den na rozmyšlenou, ale pak ani na ten nedošlo. "Nic si nerozmýšlej. Budu u tebe a hotovo. Teď si uvědomuju, že mi to vlastně normálně nařídila," doplnila staronová trenérka.

Dva dny z toho nespala. Pak se poradila se zkušeným běžeckým trenérem Zdeňkem Truksou. "Sestavil mi na Zuzku laktátovou křivku a vysvětlil mi spoustu věcí, které jsem na ty mládežníky tolik nepotřebovala. Tohle nám zafungovalo. Spojila jsem svůj trénink s jeho myšlením a to bylo podstatné. Přišel na to, co se má udělat a co ne," řekla Jandová.

Pod Balzerovým vedením získala Hejnová slušnou rychlost, ale chyběla jí vytrvalost. "Cítila se nevyběhaná. Cítila, že tři kola nevydrží," popisovala Jandová. Domluvily se proto na vynechání jednoho závodu Diamantové ligy, aby stihly do sezony vložit nezbytný tréninkový cyklus.

V Londýně zatím Hejnová závodí ve velkém stylu. A Jandová si společný čas na šampionátu užívá, teď už má za úkol hlavně psychickou podporu. "Jenom klid, pohoda a to Zuzka se mnou zatím má, takže tohleto nám funguje," pochvalovala si.

Za třináct let, kdy Hejnová trénovala pod vedením jiných trenérů, se na jejich vztahu prakticky nic nezměnilo. "Jak když těch třináct let neuteklo. Tam, kde jsme skončily, tak jsme zase začaly. Já to mám tak nastavený, že ji neberu ani jako mistryni světa, ale pořád ji beru od těch mládežnickejch jako kamarádku, jako jsme pořád byly," řekla Jandová.

Když Hejnovou vzala pod svá křídla, slíbila jí, že s ní vydrží "do švestek". Jestli to ale budou ty letošní, nebo bude spolupráce pokračovat dál, to je zatím ve hvězdách.