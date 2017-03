Čeští atleti odletěli 14. srpna z Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni na mistrovství světa do Pekingu. Na snímku je překážkář Petr Svoboda.

Bělehrad - Petr Svoboda se na halovém atletickém mistrovství Evropy probojoval do večerního finále závodu na 60 metrů překážek. V semifinále zaběhl český rekordman čtvrtý nejlepší čas 7,59 sekundy, a byť mu přímý postup unikl, dosažený výkon na účast v osmičlenném boji o finále stačil.

Překážkáři nemuseli dopoledne absolvovat rozběhy, protože pořadatelé první kolo při malém počtu přihlášených atletů zrušili. A další soupeři Svobodovi ubyli přímo v semifinále, protože jeho běh se uskutečnil až napotřetí po dvou diskvalifikacích kvůli ulitým startům. Halový mistr Evropy z roku 2011 po pomalejším úvodu zabojoval za poslední překážkou o přímý postup, ale chyběly mu k němu tři setiny. Vadit to ale nakonec nemuselo.

"Po těch dvou ulitých startech jsem už měl trochu strach a úvod se mi moc nepovedl. První dvě překážky jsem přeletěl moc nad a bylo to pomalé," řekl Svoboda. "Myslel jsem si, že to na postup stačit nebude, ale jsem rád, že to nakonec klaplo," dodal.

Finálový závod uzavře program úvodního soutěžního dne ve 20:10.