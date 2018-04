Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova po výborném startu do baráže v úvodních dvou kolech dosáhli během pěti následujících vystoupení na pouhé dva body. A to i přesto, že z toho třikrát hráli doma. Před svými fanoušky však vůbec nebodovali a po dnešní porážce 1:5 s Karlovými Vary už začíná být jejich situace kritická. Hrozba sestupu o patro níž po dlouhých 59 letech se přibližuje. Verva ztrácí na extraligové pozice čtyři body.

Severočeši přitom vstoupili do utkání dobře a po prvním dějství vedli, jenže ve druhé třetině přišel zvrat a čtyři inkasované branky. "Asi nás uspokojil první gól. Poté jsme předvedli nezodpovědný kolaps. První a třetí branka byly jako přes kopírák - střela od modré a teč před brankářem. Poté jsme si špatně přebrali hráče a bylo to 1:4," řekl po utkání šéf realizačního týmu poražených Jiří Šlégr.

"Jestli i v dalším zápase budeme mít stejný přístup jako dnes, tak si extraligu nezasloužíme," dodal zklamaný Šlégr.

Olympijský vítěz z Nagana a člen prestižního Triple Gold Clubu tak bude mít v nadcházejících dnech jen sotva klidné spaní. Jeho mysl tíží otázka, co může tradiční hokejový klub spasit. Odpověď hledají Litvínovští už dlouhou dobu marně. Pro litvínovského patriota Šlégra je celá situace hodně ubíjející. Od historicky prvního titulu přitom uběhly jen tři roky.

"Vnímám to strašně, nedokážu si představit, že skoro po šedesáti letech by se tady nehrála extraliga... Není to něco, na co bych byl pyšný. Byl jsem však vždy zvyklý bojovat do konce. A tak to bude i nyní," dodal odhodlaně Šlégr, jenž tým převzal před polovinou ledna po odvolaném Radimu Rulíkovi. Kouči, který stál za zlatým triumfem.

Baráži nyní vévodí oba prvoligové týmy Karlovy Vary a Kladno shodně s 12 body, Jihlava je o dva body zpět, Litvínov jich má na kontě osm. Ve hře je ovšem stále ještě 15 bodů pro každého z účastníků, situace se tedy může několikrát změnit.

"Vypovídá to o tom, že týmy z první ligy jsou hladové po šanci dostat se nahoru. Musíme se zmobilizovat, zítra si odpočinout, hlavně zdravotně, musíme přijít s čistou hlavou a porvat se o extraligu. Musíme koukat jen na páteční zápas a od toho se odpíchnout," vyhlížel Šlégr nejbližší duel na ledě Kladna.

Šestačtyřicetiletý bývalý zadák se pro případ nouze nechal dopsat na soupisku. Přestože už se loučil několikrát a po mistrovské sezoně 2014/15 ohlásil definitivní odchod ze scény.

"Není to ale o tom, že to Jirka Šlégr vyhraje po takovémhle debaklu. Určitě nepočítám s tím, že bych nazul brusle a šel to spasit. Nepřemýšlím ani o tom, co bych udělal jako hráč. Musíme se poradit jako tým, co s tím uděláme. Sedneme si k tomu a uvidíme," dodal Šlégr.