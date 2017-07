Praha - Rozpočet vysokého školství by si proti původnímu návrhu státního rozpočtu na příští rok měl polepšit o 4,5 miliardy korun, zopakoval dnes předseda České konference rektorů Tomáš Zima po jednání s představiteli Rady vysokých škol a vysokoškolských odborů. Novinářům řekl, že během prázdnin plánují představitelé univerzit vyjednávat s politiky. Pokud by jejich požadavky nebyly vyslyšeny, mají v září a říjnu řadu variant, jak by o sobě mohly vysoké školy dát vědět.

Účastníci dnešní schůzky považují za klíčové, že jejich organizace chtějí ve vyjednáváních postupovat koordinovaně. "Zatím nikdo nezpochybnil, že školství včetně vysokého je podfinancované," rekapituloval Zima své nedávné jednání s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) či dopis, který obdržel od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). "Ale něco jsou slova a něco činy. My teď budeme očekávat ty činy," dodal.

Vláda zvýšení částky pro vysoké školy zhruba o 4,5 miliardy na jaře schválila, do návrhu rozpočtu se to ale nepromítlo. Odboráři dříve mluvili o tom, že jsou připraveni vyhlásit stávkovou pohotovost, také rektoři hovořili o důraznějším naléhání na vládu. Zima dnes řekl, že 4,5 miliardy by byly výsledkem velice úspěšného jednání. "Samozřejmě jsme ochotni jít k nějakému kompromisnímu řešení, důležité je hlavně vidět nějaký pozitivní trend," uvedl Zima.

Zima ani předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer nechtěli konkretizovat, jakou částku by považovali za minimální. "Domnívám se, že bude-li to navýšení nižší než dvě miliardy, tak to (jednání) bude velmi neúspěšné," řekl Fischer. Peníze by podle něj měly směřovat na provoz vysokých škol, což znamená zejména platy akademických i dalších pracovníků, a také na doktorská stipendia.

Pokud nebudou představitelé vysokého školství spokojeni, mohli by o sobě dát po prázdninách silně vědět, dodal Fischer. "Máme řadu variant, jak o nás bude slyšet v září a říjnu," uvedl Zima. Předseda školských odborů František Dobšík konstatoval, že září a začátek října mohou být "opravdu horké". Kritizoval také to, že téma vzdělávání nebude víc akcentovat jednání tripartity, které se uskuteční příští pondělí.

Vysoké školy si dlouhodobě stěžují na podfinancování. Poukazují na to, že nedostatek peněz ohrožuje kvalitu výuky i konkurenceschopnost českých vzdělávacích institucí. Letos vysokým školám připadlo kolem 21 miliard, tedy zhruba stejně jako loni. Podle Zimy může hodně napovědět už schůzka Pilného s ministrem školství Stanislavem Štechem (za ČSSD), na kterou by mělo dojít 24. července.