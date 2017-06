Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka (vlevo) hovoří s novináři při příchodu na zasedání úzkého vedení strany, 14. června v Praze. Po jednání by mělo být jasno, zda Sobotka nadále povede stranu a její kampaň do letošních sněmovních voleb.

Praha - Sociální demokraté oslovení ČTK hodnotí dnešní odchod premiéra Bohuslava Sobotky z čela strany různě. Zatímco šéf Sněmovny Jan Hamáček Sobotkovi děkuje a předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák či místopředseda strany Petr Dolínek ho hodnotí jako mimořádně úspěšného premiéra, podle poslance Jaroslava Foldyny přišel jeho konec za pět minut dvanáct a sociální demokracii pomůže. Další člen dolní komory Antonín Seďa se obává, jak nové uspořádání v ČSSD pochopí voliči.

"Rozhodnutí Bohuslava Sobotky respektuji, chtěl bych mu poděkovat za vše, co pro ČSSD udělal," napsal ČTK Hamáček. Stranu povede statutární místopředseda Milan Chovanec, volebním lídrem ČSSD se místo Sobotky stane Lubomír Zaorálek, kterého považuje Hamáček za dobrou volbu. "Bude výborný lídr a kandidát na premiéra. Do voleb stále zbývá čas na to, abychom přesvědčili občany, že ČSSD je tu pro ně a má to nejlepší řešení pro jejich budoucnost," uvedl.

Šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Sklenák je přesvědčen, že s odstupem času bude Sobotka hodnocen jako mimořádně úspěšný premiér. "Veřejnost i velká část členů ČSSD jsou však nyní jiného názoru a Lubomír Zaorálek by pro ně mohl být přijatelnou alternativou," sdělil ČTK Sklenák.

Podobně vidí situaci nový místopředseda ČSSD Dolínek. "Bohuslav Sobotka je nejúspěšnější premiér posledních let. Rozhodl se soustředit na dokončení mandátu a kandidaturu v Jihomoravském kraji. Lubomír Zaorálek se role volebního lídra ujal s energií sobě vlastní," uvedl.

Senátor a bývalý Sobotkův ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier ČTK řekl, že Sobotka si ponechal funkci, kterou vykonává nejlépe. "Řízení vlády z jeho strany bylo dobré, vláda i ledacos dosáhla," řekl. Na Zaorálka v roli volebního lídra se těší, může podle něj přinést energii a emoce a v případě volebního úspěchu převzít i stranu. Méně spokojený je s novou Chovancovou rolí. "Bylo by dobré, kdyby se začal chovat podle dlouhodobých principů, které sociální demokracie uplatňovala, a opustil takové to populisticko-nacionalistické řešení věcí," uvedl Dienstbier.

Jeroným Tejc, který se nedávno rozhodl kvůli nesouhlasu s vedením strany neobhajovat poslanecký mandát, se vyjádřit nechtěl. "Nechci být na kolegy zlý, a proto nebudu tuto věc vůbec komentovat," řekl. Na twitteru ale připomněl, že volební manažer Jan Birke, který dnes dal svou funkci k dispozici, sociální demokraty nabádal, aby se nestříleli do nohy. "Obávám se, že jsme se střelili do hlavy," napsal Tejc.

Sdílnější nebyl ani někdejší ministr, poslanec a senátor Zdeněk Škromach. "Myslím, že není co komentovat," napsal a připojil mrkajícího smajlíka. Foldyna je přesvědčen, že krok přišel za pět minut dvanáct a ČSSD pomůže. Ukončil podle něj trápení sociální demokracie a svým způsobem i Sobotkovo trápení. "Lubomír Zaorálek je schopen zaujmout veřejnost svým vystoupením, je schopen vložit do toho srdce a emoce. A Milan Chovanec bude řídit sociální demokracii jako stranu. Rozdělení nevidím jako negativní věc. Je pohled minulosti, že předseda musí být lídr," uvedl.

Člen sněmovního výboru pro obranu Seďa rozhodnutí respektuje, protože k němu dospělo grémium ČSSD. "Nicméně, že bych s ním až tak souhlasil, nevím, protože mám problém s tím, jestli lidé pochopí triumvirát ve vedení ČSSD. To uvidíme až při volbách," řekl. Dodal, že spíš očekával razantnější vstup do kampaně po sobotní programové konferenci.