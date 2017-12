Praha - Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) má nového předsedu. Stal se jím vojenský historik Eduard Stehlík, který je s ústavem spojen od jeho vzniku. Kromě toho působí jako ředitel odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany. Bývalé předsedkyni rady Emilii Benešové skončil mandát 5. prosince.

Mluvčí ÚSTR Darja Čablová uvedla, že rada si nového předsedu zvolila při prvním jednání v obměněném složení. V úterý 5. prosince totiž skončil mandát nejen dosavadní předsedkyni Benešové, ale také místopředsedovi Lukáši Jelínkovi a dalšímu členu rady Michalu Uhlovi. Nahradili je Karel Černý, Jiří Junek a Jiří Liška. Kromě předsedy rada volila ve středu i místopředsedu, stal se jím Junek.

Stehlík se jako historik zaměřuje na novodobé československé vojenské dějiny. Pracoval ve Vojenském historickém ústavu v Praze, byl jedním z poradců ministra obrany Vlastimila Picka a nyní řídí odbor pro válečné veterány na ministerstvu obrany. Po založení ÚSTR byl místopředsedou a později předsedou jeho Vědecké rady, v roce 2012 se stal prvním náměstkem tehdejšího ředitele Daniela Hermana.

Po nástupu Pavly Foglové do ředitelské funkce v roce 2013 ústav opustil, poté se však úspěšně soudil o neplatnost výpovědi. Foglovou tehdy do vedení jmenovala rada ústavu ve stejný den, kdy z této funkce odvolala Hermana. Herman dostal výpověď, jejíž platnost napadl u soudu. Letos na jaře, tedy v době, kdy byl Herman už ministrem kultury, mu Městský soud v Praze dal za pravdu. Po Fogelové se stal ředitelem ústavu Zdeněk Hazdra, který tuto funkci zastává doposud.

Spory o směřování ÚSTR a obsazení jeho rady pokračují částečně dodnes. Odboráři ústavu se letos na jaře postavili proti návrhu prezidenta Miloše Zemana, aby se členkou rady stala spisovatelka Lenka Procházková. Pokládají ji za ideologickou a politickou aktivistku. Podle nich se právě toto zaměření stalo klíčem pro výběr lidí do rady už v minulosti, a to při jmenování členů Emilie Benešové, Michala Uhla nebo Lukáše Jelínka. Jsou to právě ti, kterým 5. prosince vypršel mandát a nyní už v radě nejsou.

Rada ÚSTR má sedm členů, jmenuje je Senát. Jejich mandát je pětiletý. V současnosti má rada o jednoho člověka méně, zesnulou Naděždu Kavalírovou dosud nikdo nenahradil. Senát odmítl jmenovat jak Procházkovou, tak dalšího kandidáta Karla Srpa. Zakladatel Jazzové sekce nesplnil podmínky kvůli členství v KSČ. Na jaře navíc skončí mandát dalšímu členovi rady, historikovi a prorektorovi Metropolitní univerzity Janu Burešovi.